El ministro de Educación, José Antonio Chang, cuestionó la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, y consideró que la medida resulta apresurada debido al corto tiempo transcurrido desde el inicio de la actual gestión.

Durante declaraciones a la prensa, Chang reconoció que la interpelación y la censura forman parte de las facultades de la Cámara de Diputados dentro del nuevo sistema parlamentario. Sin embargo, pidió a las bancadas actuar con reflexión y permitir que el Ejecutivo desarrolle su trabajo.

“Espero que las bancadas sean reflexivas. Como señalo, han pasado recién 90 días de gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado para poder evaluar los resultados de una gestión” , manifestó.

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José Chang, ministro de Educación, sobre interpelación en su contra: Se están apresurando porque en 90 días, ni siquiera transcurridos, se están tomando estas decisiones. No están dejando trabajar como quisiéramos



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El titular de Educación también se refirió a la moción de interpelación presentada en su contra y señaló que esta se encuentra dentro de las atribuciones de la Cámara de Diputados, aunque cuestionó el momento en que se planteó.

“Es parte de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Creo que se están apresurando porque en 90 días, ni siquiera transcurridos, se están tomando estas decisiones. Estamos viendo que no están dejando trabajar como quisiéramos este espacio de tiempo tan pequeño” , sostuvo.

Al ser consultado sobre una eventual actitud obstruccionista de la oposición, Chang señaló que las interpelaciones podrían dificultar el trabajo del Ejecutivo durante una etapa que todavía considera inicial. Asimismo, ante la posibilidad de que la moción contra Astudillo responda a un eventual “revanchismo” político, expresó su expectativa de que ese no sea el motivo de las acciones promovidas desde el Parlamento.

Pedido por delegación de facultades

Por otro lado, Chang pidió a la Cámara de Diputados acelerar el debate sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

“Que apresuren este tema la Cámara” , manifestó el ministro, quien señaló que ya ha transcurrido un tiempo considerable desde que la solicitud fue presentada. Agregó que en otros casos se han obtenido resultados en plazos más cortos.

Chang indicó que el debate y la decisión sobre la delegación de facultades forman parte del proceso democrático y expresó su expectativa de que las bancadas evalúen la solicitud con una actitud reflexiva.

Consultado sobre la propuesta de Renovación Popular de otorgar facultades únicamente para cuatro temas centrales, entre ellos la inseguridad ciudadana y la reactivación económica, el ministro señaló que no podía expresar la posición de todo el Gabinete.

No obstante, consideró que una aprobación parcial de las facultades solicitadas podría abarcar un conjunto amplio de asuntos.

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