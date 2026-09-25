José Antonio Chang cuestiona censura a César Astudillo. (Foto: Captura / Canal N)
José Antonio Chang cuestiona censura a César Astudillo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El ministro de Educación, José Antonio Chang, cuestionó la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, y consideró que la medida resulta apresurada debido al corto tiempo transcurrido desde el inicio de la actual gestión.

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