Ministro Juan Manuel Cavero no consignó detalle de investigaciones y procesos vigentes y archivados en declaración jurada: ¿Habría consecuencias?
El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Cavero, no consignó en su declaración jurada el detalle de las 14 investigaciones y/o procesos judiciales a los que estuvo vinculado -de los cuáles, cuatro se encuentran vigentes- tal como exige la Ley 31457.

