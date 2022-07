A una semana de haber jurado como el sexto ministro del Interior del actual gobierno, Mariano González se presentó ayer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, a fin de explicar no solo las políticas que aplicará para frenar el avance de la delincuencia, sino también para responder sobre el secuestro a periodistas y la búsqueda de los prófugos cercanos al presidente Pedro Castillo.

Durante la sesión del grupo parlamentario, que se extendió a casi dos horas y media, González intentó marcar distancia de las polémicas posturas que han tenido otros integrantes del Gabinete Ministerial.

Por ejemplo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) volvió a calificar de “secuestro” y un atentado a la libertad de expresión y de prensa la retención de dos periodistas de “Cuarto poder”, entre ellos el reportero Eduardo Quispe, por una ronda campesina en Chadín (Chota, Cajamarca).

Incluso, González afirmó que el ejercicio de un derecho consuetudinario, “no puede permitir” que se violen derechos fundamentales.

“Independientemente que respete el ejercicio del derecho consuetudinario, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los ronderos tienen el derecho de vulnerar la libertad de nadie, en este caso atentaron contra la libertad individual de sus colegas y en contra de la libertad de expresión, eso está clarísimo”, remarcó también en declaraciones a la prensa.

De esta manera, el ministro del Interior marcó distancia de las posiciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y del titular de Cultura, Alejandro Salas. El primero había referido que no sabía si lo sucedido en Chadín configuraba o no un secuestro, mientras el otro, pidió no estigmatizar a las rondas campesinas, porque están reconocidas en la Constitución y tienen facultades dentro de sus jurisdicciones.

(Foto: Mincul)

En su exposición, González, además, dijo que pondrá el pecho “cuando alguien quiera pisotear” a la Policía Nacional. Remarcó que la PNP y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) son las primeras en acudir al auxilio de la ciudadanía ante una emergencia y, en ese sentido, cuestionó a quienes “rajan” de estas instituciones.

Torres recientemente ensalzó la labor de las rondas campesinas en desmedro de la labor de la PNP y FF.AA.

Lee también: Equipo especial verá casos del Puente Tarata y Yenifer Paredes

En contra de penalizar a menores

El titular del Mininter se mostró en contra de sancionar penalmente a los menores de edad, desde los 16 años, una propuesta que es promovida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

“La norma es clarísima, los menores de edad cometen infracciones, no delitos […] Así como hay muchos niños y adolescentes que cometen infracciones tenemos que cuidar lo que nuestro sistema denomina el interés superior del niño, tenemos que ver la posibilidad de que las normas que presentemos no se conviertan en inconstitucionales”, subrayó.

De otro lado, González adelantó que, en los próximos días, solicitará facultades delegadas al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana y de crimen organizado. Aunque evitó brindar detalles sobre cuáles son los cambios concreto que desea realizar.

Al ser consultado por la prensa si el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva aún estaba en el país, el ministro del Interior se excusó de responder y señaló que un equipo de Inteligencia de la Policía, liderado por el jefe de la Dircote Óscar Arriola, que está detrás de sus pasos. Añadió que este conjunto será fortalecido.

“No podría irresponsablemente decir mañana, pasado, en un mes [se le va a capturar]”, remarcó.

El analista político Pedro Tenorio consideró que la postura asumida por González, en el sentido de marcar distancia de Torres, Chero y Salas, obedece a la construcción de un perfil político distinto al de los ministros que fungen de “escuderos” del presidente Castillo y que están en el ojo de la oposición.

“[González] entiende que lo prioritario para él es su relación con la Policía y cómo va a tratar de aplicar un plan en seguridad. Tiene claro que si llega [al Congreso] con un discurso de escudero de Castillo por asuntos menores, no va a recibir ninguna clase de apoyo, ni será visto con seriedad por parte de las bancadas, que podrían brindarle un espacio para ejecutar su plan”, manifestó a El Comercio.

Tenorio dijo que es probable que el ministro del Interior haya hablado con Torres y Castillo, a fin de explicarles que es necesario que él tenga una posición distinta a otros ministros que “están más dedicados a defender” al mandatario “que a su sector”.

Lee también: La historia de la empresa constructora relacionada al caso de la cuñada de Pedro Castillo

La politóloga Kathy Zegarra indicó que lo normal es que los integrantes de un Gabinete tengan una postura coordinada, pero el titular del Interior está buscando proteger su “capital político”, más allá de los escándalos que tuvo anteriormente, que lo llevaron a ser conocido como el “ministro del amor”.

“Es un político que sabe que el gobierno es muy impopular y ante ello está buscando mantener su capital profesional. En estos momentos ser parte del Gabinete es muy costoso por la baja confianza que tiene la ciudadanía respecto al gobierno”, expresó a este Diario.

Zegarra, además, refirió que González, al poner reparos al proyecto de ley que sanciona con cárcel a menores de edad de 16 años y también a la iniciativa de ley mordaza “está priorizando factores técnicos”. “Estas medidas dañan a la democracia y no toman en cuenta las convenciones de derechos humanos que el Perú ratifica”, acotó.