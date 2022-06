El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se pronunció respecto a la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien tiene una orden de detención preliminar por el caso Puente Tarata III.

El integrante del gabinete ministerial aseguró que por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) nunca va a haber alguna clase de encubrimiento a favor de Silva Villegas ni de otro prófugo de la justicia.

“Por parte de la Policía se están haciendo todos los esfuerzos y créanme que yo entiendo, de manera hasta personal, que una de las tareas prioritarias que hoy tengo como gestión es demostrarle a toda la sociedad que nunca por parte de la Policía va a existir encubrimiento a ningún delincuente”, declaró para la prensa.

En ese sentido, Senmache enfatizó en que van a capturar a Silva Villegas y lo van a hacer rendir sus declaraciones respectivas frente a la justicia y se va a someter a esta.

“Hay varios grupos que están detrás y estamos acercándosenos. Vamos a capturar a esta persona y lo vamos a llevar donde debe estar, a que rinda ante la justicia y que tenga que enfrentar la justicia como debe de manera personal”, sostuvo.

Declaraciones del ministro Dimitri Senmache

Seguidamente, el titular del Ministerio del Interior resaltó que no piensa manchar la larga trayectoria de años que posee solo para proteger al exministro Juan Silva. Por tal, acotó que en su gestión no existen ninguna clase de protección a prófugos.

“Quiero que quede claro que no hay ningún tipo de protección, no ha habido y no lo va a haber, en mi gestión mucho menos. Ese es un compromiso de Dimitri Senmache, el ministro del Interior, quien durante más de 22 años ha demostrado que en ningún trabajo ha hecho nada ilegal. No voy a entrar en este último mes a cometer un acto ilegal y a manchar 22 años de trayectoria”, aseveró.