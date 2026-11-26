El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reiteró este jueves su pedido al Congreso para que emitan “con urgencia” la Ley MAPE, y advirtió que sino se aprueba nada hasta fin de año “vamos a dejar a todos los mineros en calidad de ilegales”.

Desde Urubamba, Cusco, el ministro dijo a El Comercio que le preocupa que el proyecto, enviado por el Gobierno, pueda ser “deformado” y ratificó que la posición del Ejecutivo es que el Reinfo no debe ser ampliado más allá del 31 de diciembre.

El titular de Energía y Minas se encuentra en Urubamba, junto a la presidenta Keiko Fujimori para la ceremonia de suscripción de la adenda con la empresa Cálidda, que busca extender la masificación de gas natural a 7 regiones.

En diálogo con El Comercio, Shinno remarcó que el 19 de octubre, el Ejecutivo presentó el proyecto con carácter de urgencia y aún no han avanzado en un dictamen o predictamen, pese a que la fecha límite para la Cámara Diputados era el 8 de noviembre.

“En esa línea, nosotros siempre exhortamos a los congresistas, en este caso de la Cámara de Diputados para que ellos puedan tomar ya una decisión rápida”, enfatizó Shinno.

La presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes, (Juntos por el Perú) que no oculta su cercanía con los gremios de mineros informales adelantó que el martes 1 de diciembre su grupo de trabajo verá el proyecto de Ley MAPE.