El ministro de Defensa, Walter Ayala, resaltó que su despacho busca combatir el cultivo ilegal de la hoja de coca. Esto tras los cuestionamientos al ministro del Interior, Luis Barranzuela, por presuntamente disponer la suspensión de la erradicación de la hoja de coca ilegal en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Si fuese así iría con la política que uno tiene, pero no lo he escuchado. Ahora que ya lo vea (a Luis Barranzuela) (...) Yo sería el primero en manifestarle que no es así. La lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo es de manera directa, sin medias tintas. Acá no hay que ser tibios”, afirmó Ayala en diálogo con la prensa.

“Tiene que ir para adelante (la erradicación de cultivo ilegal de hojas de coca). Es un eje de nuestro plan de gestión. Como ministro de Defensa mi lucha es constante contra el terrorismo, la corrupción y la hoja ilegal de coca. El problema en el Vraem es la coca. El 2% son de cultivo legal y el 98% es ilegal. Justamente ahí está el problema, hay demasiada coca y las comunidades piden que se intervenga. Nosotros como Fuerzas Armadas damos apoyo a la Policía Nacional en el tema del narcotráfico y terrorismo”, manifestó el ministro.

Como se recuerda, en entrevista con Exitosa, el titular del Interior, Luis Barranzuela, negó que haya dispuesto el cese en las operaciones de interdicción de cultivos de hoja de coca ilegales.

“Las erradicaciones siguen, continúan. No hay que desinformar a la población. Este ministro jamás, y lo repito, jamás, ha autorizado tal despropósito porque estaría actuando contra ley. Déjenme trabajar”, sostuvo.

Ministro Walter Ayala: Tiene que ir para adelante la lucha de la erradicación de hoja de coca

Sin embargo, la Comisión de Defensa del Congreso citó al ministro del Interior para presentarse a las 3:30 p.m. el próximo lunes 18 a fin de esclarecer sobre la supuesta suspensión del proceso de erradicación del cultivo de hoja de coca y otros temas de su sector.

“Hay una serie de preguntas relacionadas con su perfil, las declaraciones que ha hecho sobre la erradicación de la hoja de coca y algunos asuntos de conflicto de interés que está llevando a la fecha”, indicó el titular de la Comisión de Defensa, José Williams (Avanza País) en diálogo con Canal N.

Cuestiona ley de interpretación de la cuestión de confianza

Por otro lado, el ministro de Defensa rechazó el dictamen de insistencia aprobado por la Comisión de Constitución y que busca regular los escenarios donde se permite al Ejecutivo solicitar la cuestión de confianza.

“Vivimos en un estado de derecho. ¿Qué es un estado de derecho? el equilibrio de poderes. Son tres poderes que sopesarse, en igual de capacidades, de armas. Si algún poder lo debilita yo creo que ya no sería democracia. Entonces hay que tener mucha cuidado con las leyes que se están dando”, manifestó Ayala.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO