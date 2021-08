El ministro de Defensa, Walter Ayala, reveló que en la segunda vuelta electoral de este año tenía pensado votar nulo, hasta que se reunió con el entonces candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. En diálogo con Exitosa, Ayala dio detalles de cómo conoció al actual mandatario.

“Yo le soy honesto, yo enseño en la maestría en la [Universidad] Villarreal, en derecho constitucional, un alumno de maestría me llama de parte del presidente Castillo. Él me convoca el 15 de mayo, asistí y hablé con él, con el profesor Pedro Castillo. Y le pregunté, porque yo la verdad pensaba votar nulo, no pensaba votar ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo, porque había mucha información donde decían que querían convertir a Perú en Venezuela”, aseveró.

“Cuando le pregunté sobre ese tema, dijo que se estaban diciendo cosas que no son verdad y que él iba a ser pro democracia y que en sus planes no estaba convertir a Perú en Venezuela, me dijo que esas versiones eran de la prensa, que ha actuado como si fueran promotores políticos de un partido”, agregó.

Ministro Ayala revela que tenía pensado votar nulo en la segunda vuelta hasta que se reunió con Castillo en mayo

Con relación a las críticas a su designación, Ayala detalló que cuenta con todas las credenciales profesionales para ocupar el cargo.

“Yo veo una discriminación, porque lo se está diciendo es que por ser suboficial de la Policía uno no puede llegar a un nivel alto. Yo he sido soldado, soy magister, tengo dos maestrías, tengo un doctorado. Lo que me dicen es que eso no vale. Hay una doble moral”, manifestó.

