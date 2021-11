El ministro de Defensa, Walter Ayala, se vio envuelto en discusiones con miembros de la Comisión de Justicia del Congreso durante su presentación para sustentar la resolución que autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.

Durante su discurso inicial al defender la constitucionalidad de la resolución emitida por el Poder Ejecutivo, el ministro manifestó que los que cuestionan esta decisión “no saben de leyes” y hablan para “vender humo” en medios de comunicación.

“Dirán por qué van a ser las Fuerzas Armadas si no hay estado de emergencia. Ahora algunos opinólogos que fungen de constitucionalistas dicen que es ilegal porque lamentablemente mucha gente que habla no sabe de leyes”, comentó para luego asegurar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor del Decreto Legislativo 1095 sobre el uso de la fuerza por parte de las FF.AA.

“¿De qué estamos hablando? Lamentablemente la gente muchas veces vende humo porque quieren hacer un show, quieren hacerse famosos más de lo que ya son. De repente no es cierto lo que digo, pero es mi apreciación y lo digo como ciudadano también”, añadió.

En ese momento, intervino la congresista Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) para pedir a la presidenta de la comisión, Gladys Echaíz (APP), que el ministro retire sus palabras.

“El señor ministro está faltando el respeto a la representación nacional. Solicito formalmente que retire las últimas palabras. Nadie ha venido a ser famoso, somos representantes del pueblo”, señaló la legisladora.

La titular del grupo de trabajo hizo el pedido y Walter Ayala retiró las palabras, luego de asegurar que no se refería a nadie presente en la comisión. “Yo no me he dirigido a nadie de los que está presente en esta comisión. Me he dirigido a mucha gente que sale en la TV que fungen de opinólogos, de constitucionalistas cuando no saben de leyes”, acotó.

Incidente con Fuerza Popular

Walter Ayala protagonizó un segundo incidente cuando empezó la ronda de preguntas de los congresista y fue el turno de Héctor Ventura, de Fuerza Popular, quien cuestionó la permanencia del ministro de Defensa en el cargo a pesar de las denuncias de presiones en el proceso de ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

“No debería estar usted sentado acá, ministro. Debería usted haber devuelto el fajín por hechos irregulares. Es increíble el descaro con el que este Gobierno falta constantemente el respeto a la institucionalidad de las FF.AA. y la PNP”, comentó.

Ayala intentó, previamente, interrumpir la participación de Ventura con el micrófono apagado, pero Gladys Echaíz no le dio la palabra al asegurar que podría responder cuando termine la ronda de preguntas.

El ministro de Defensa se presenta en medio de especulaciones sobre su permanencia en el cargo, luego que asegurara que los comandantes generales del Ejército y la FAP que han denunciado las presiones de su parte y del secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, han “vendido humo” con sus testimonios.

