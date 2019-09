Ministros cuestionan que el Congreso investigue mensaje presidencial

En diversas actividades públicas, cuatro ministros de Estado salieron este jueves a defender al presidente Martín Vizcarra tras la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso investigar el mensaje a la nación del 28 de julio, en el que el mandatario planteó el adelanto de elecciones generales.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, ratificó que esta propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros y, por ello, advirtió que una investigación “no corresponde”.

“Efectivamente, hay un planteamiento hecho por el Gobierno que respaldamos todos los ministros, no solamente por haber estado en el Consejo de Ministros cuando se tomó la decisión sino la muestra de ello es que aprobamos el proyecto de ley pidiendo el adelanto de elecciones […] Que se ponga en cuestionamiento desde el Congreso -en la fecha- que se tiene que investigar si es que los ministros estuvieron de acuerdo o no, creo que no corresponde aunque se respeta porque es un poder autónomo”, afirmó a la prensa.

Por su parte, Carlos Morán, titular del Interior, calificó como “una medida de distracción” la iniciativa de la Comisión de Fiscalización y señaló que la propuesta del adelanto de elecciones generales debe ser debatida en el Congreso.

“Yo quiero esta celeridad para abrir investigación por un discurso presidencial que no sé a qué va a conducir al final, si nosotros hemos dicho que esto ha sido aprobado en sesión del Consejo de Ministros. ¿Van a citar a todos los ministros para que declaren? Yo creo que la ciudadanía debería estar advertida. Acá hay un tema fundamental que ha sido la solicitud del Ejecutivo del adelanto de elecciones. Que sea debatido ampliamente, con criterio, con mucha ponderación, pero por favor, creo que esto es una medida de distracción”, aseveró.

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, consultada al respecto, manifestó que está “clarísimo” que el proyecto de ley fue aprobado por el Gabinete Ministerial.

“El Consejo de Ministros ha dicho claramente que nosotros hemos aprobado la decisión y el mensaje que se planteó. Eso es clarísimo, y creo que todos los peruanos lo saben. En este momento ya hay un proyecto de reforma constitucional que esperamos sea debatido lo más rápido”, precisó.

Gloria Montenegro, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, puntualizó que no se puede continuar desde el Congreso “protegiendo graves casos de corrupción”, por lo que defendió el adelanto de elecciones generales.

“Si queremos un Perú libre de corrupción […] no podemos continuar protegiendo graves casos de corrupción […] Este adelanto [de elecciones] va a permitir un puente, un traslado, no solamente ordenado sino donde todos podamos concluir aquello que nos hemos propuesto”, dijo.

"Lamentablemente no solamente es el problema de la obstrucción, el problema central es la continuidad en búsqueda de la impunidad, ese es el tema central”, añadió Montenegro.

Carlos Oliva, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, consideró que hay un clima político lleno de ruido, pero que aún así buscarán seguir trabajando.

"Obviamente nadie desea este ruido político y tenemos que seguir trabajando para superarlo pero estos planes (como el de la competitividad) deberían estar más allá de cualquier disputa", indicó a RPP.