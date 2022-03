Los ministros de Cultura, Alejandro Salas, y de la Producción, Jorge Prado, comentaron que el Gabinete sí llegó a discutir la posibilidad de un adelanto de elecciones que no fue incluido en el mensaje que brindó el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República.

Esto, a pesar de lo que dijo la vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien aseguró que desconocía esta propuesta.

“Hubieron varios debates en la mesa técnica. ¿Estuvo ese tema (del adelanto de elecciones)?, sí, por supuesto que estuvo”, señaló ante la prensa el ministro Alejandro Salas.

Jorge Prado, en declaraciones difundidas por RPP, también manifestó lo mismo en el sentido de que el Consejo de Ministros abordó un posible proyecto de ley para que se concrete un adelanto de elecciones.

“Bien pudo ser una salida si tenemos tanto problema para seguir trabajando. Ha sido una conversación como una alternativa, pero nada fijo, nada que haya sido definitivo. En esto hay que ir evaluando minuto a minuto cómo van sucediendo las cosas”, precisó el titular del Ministerio de la Producción.

Adelanto de eleccione

En su mensaje ante el pleno del Congreso, Pedro Castillo negó las acusaciones de actos irregulares en su contra y aseguró que se debía iniciar un proceso de diálogo por el bien del país, sin hacer alusión alguna a una posibilidad de un adelanto de elecciones generales.

Aníbal Torres, primer ministro, detalló luego que el mandatario decidió sacar esta propuesta del discurso en el último momento.

“Ha faltado un anuncio que a última hora él decidió no hacer [...] Él me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe, es necesario y puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdos para afrontar los grandes problemas que tiene el país’. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad”, relató.

Dina Boluarte negó haber tenido conocimiento de esta propuesta y enfatizó que el mensaje que brindó Castillo Terrones fue el que se aprobó en el Consejo de Ministros.

“El mensaje que el presidente dio ayer fue el que se aprobó en Consejo de Ministros. En todo caso no estaba enterada de ese punto final [adelanto de elecciones] porque eso no nos han puesto en conocimiento”, reconoció en diálogo con la prensa.

