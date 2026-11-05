En la próxima sesión del Consejo de Ministros, que se dará entre el jueves y el viernes, se someterán a debate tres decretos legislativos sobre la reforma del sistema penitenciario, en amparo de las facultades que otorgó el Congreso bicameral al gobierno de Keiko Fujimori. Así lo informó el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

“Hay tres decretos legislativos que ya han pasado por el sistema, ya están validados por los sectores y posiblemente mañana [jueves] o pasado, los estemos aprobando en el Consejo de Ministros”, manifestó Álvarez Miranda.

En comunicación con El Comercio, el también expresidente del Tribunal Constitucional refirió que las primeras normas que el Ejecutivo dará, bajo el paraguas de las facultades, serán para reforzar la seguridad en las cárceles, donde operan redes criminales relacionadas a la extorsión, el secuestro, entre otros.

“Es básicamente [un paquete] penitenciario y la relación de los servicios de inteligencia con el control penitenciario, que es lo más urgente en este momento”, remarcó.

Álvarez evitó brindar detalles sobre sobre los decretos legislativos que ya están listos. Y subrayó que existe un largo camino para aprobar estos mecanismos legales. “[El proceso] no es rápido y no es culpa nuestra, es culpa de las normas de procedimiento. Los que nos exigen no reparan en que el Congreso no ha aprobado ninguna ley, salvo la de la delegación de facultades”, expresó.

En el dictamen aprobado por el Parlamento figuran reforma y modernización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la declaratoria de necesidad en la construcción de nuevas cárceles y la modificatoria a la Ley de Carrera Especial Penitenciaria.

En esta última, la administración de Fujimori Higuchi- de acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo- busca establecer la inhabilitación permanente para el reingreso al INPE de funcionarios destituidos y acelerar los procesos administrativos de sanción. Y también cambiar la norma para permitir que oficiales del Ejército y de la Policía Nacional en retiro y expertos en seguridad puedan asumir la dirección de cárceles y otros altos cargos.

Precisamente, la presidenta entregó, en la víspera, dos terrenos estatales de 2.600 hectáreas para la construcción de dos nuevos centros penitenciaros en Huacho.

Fuentes cercanas al Gabinete Ministerial indicaron que el gobierno “no cree en penales todistas” y que tiene como objetivo que los reos primarios tengan cárceles exclusivas, donde se puedan implementar talleres productivos. Y que se trasladará a los delincuentes más avezados a centros penitenciarios de máxima seguridad, como sucedió a inicios de esta semana con internos de El Milagro (Trujillo) a Challapalca (Puno).

La respuesta a las críticas

Y, de otro lado, ante las críticas de la oposición en el Congreso, que coincide en que es poco o nada lo que ha avanzado el gobierno de Fujimori en sus 100 primeros días, Álvarez y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, minimizaron estos cuestionamientos.

El titular de Justicia calificó de “injusta” la postura de los adversarios políticos del fujimorismo, porque “sí ha habido avances. “En lo que respecta a fenómeno de El Niño, los ministros se han movilizado todas las semanas, sobre todo en el norte, donde se han destrabado proyectos con miras a preparar las ciudades para las posibles lluvias”, manifestó.

“Y en cuanto a la seguridad, ya se ha empezado con cambios en el INPE, con el control de los penales. Se han derribado las antenas y se ha dispuesto que se mantenga el perímetro de seguridad en las cárceles [a través de las Fuerzas Armadas” añadió.

Sheput señaló que los procesos para implementar la política de seguridad ciudadana "no son de la noche a la mañana", sino que debe haber inteligencia policial, investigación, operaciones y capturas. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)

Sheput retó a debatir a diputados y senadores y consideró que hay “batahola de mala fe” en el referido poder del Estado.

“La población, como es obvio, ha tenido muy altas expectativas respecto al gobierno de la presidenta Fujimori. Y en la medida de que estas exigencias planteadas por la ciudadanía no se han podido consolidar, me parece un buen resultado que cerca de un 50% [de la ciudadanía] haya calificado entre bueno y regular [al Ejecutivo]”, manifestó en referencia a la última encuesta de Datum Internacional.

De acuerdo con el estudio de opinión, solo el 10% considera como “un buen gobierno” a la administración de Fujimori Higuchi. El 47% lo califica como “un gobierno regular”, el 38% como “un mal gobierno” y el 5% no sabe.

El ministro de Trabajo sostuvo que las encuestas se deben leer de manera complementaria, al recordar que el 41% cree que el gobierno de Fuerza Popular puede mejorar.

“Y si a eso le agregamos que tenemos una batahola en el Congreso de mala fe, de gente que permanentemente para diciendo que no se ha hecho nada, generando con eso un relato o tratando de manipular a la opinión pública. A pesar de todo eso, me parece aceptable el resultado [de esta última encuesta]”, complementó en “Tenemos que Hablar”, video pódcast de El Comercio.

El titular del Mintra dijo que el principal hecho de los primeros 100 días del mandato de Fujimori Huguchi es haber recuperado “la institución presidencial”.

Reconoció que aún “falta madurar” las políticas en seguridad, pero remarcó que el gobierno está actuando frente a El Niño.

“Sí existe un norte, sí existen pilares. Lo que pasa es la gente está viendo la parte dispersa: si hay un cohete, están mirando el humo que bota. Yo creo que debemos ser más objetivos. Y me encantaría debatir con alguna de las personas que están en contraposición a lo que estamos haciendo. Yo estoy dispuesto a debatir con todos ellos [Ernesto Zunini, Jorge Nieto, entre otros]”, remarcó.

“[Desde la oposición] dicen que no hemos hecho nada, bueno pues, hablemos”, complementó.

La postura de la oposición

En la víspera, el senador José Mercedes Castillo (Juntos por el Perú) dijo a Epicentro que “hasta la fecha, no hemos visto nada”. “Que el pueblo evalúe esto, no veo ningún avance”, al ser consultado por los 100 días del gobierno fujimorista.

Por su parte, el portavoz de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, cuestionó que el Ejecutivo no haya emitido ni un solo decreto legislativo en seguridad ciudadana y El Niño, a pesar de que el Congreso otorgó las facultades hace más de 10 días.

“Diez días desde que se otorgaron facultades y tenemos cero decretos sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El Gobierno exigió rapidez y presionó indebidamente al Congreso, pero hasta ahora no logra demostrar que cuenta con propuestas concretas para atender estas urgencias. Mientras el crimen avanza y el tiempo para prevenir los daños de El Niño se acorta, ¡Ya no hay excusas!”, escribió en X.

El diputado Víctor Piñán (Obras) sostuvo que al gobierno de Fujimori “todavía tiene muchos pendientes”, sobre todo en el combate a la inseguridad ciudadana, “donde no se ha avanzado absolutamente nada”.

“Vamos a ver cómo reacciona el Ejecutivo frente al fenómeno de El Niño. Y bueno, ha habido muchos vaivenes, inicialmente por el pedido de facultades y luego en el Senado. Yo creo que el Ejecutivo debe empezar a trabajar [...] Sinceramente, si me pidieran poner una nota, yo la desaprobaría a la señora Fujimori”, acotó en Tenemos que Hablar".

Más información

A inicios de esta semana, el primer ministro, Luis Galarreta, dijo que la presidenta Fujimori ofrecerá un balance sobre los 100 días de su mandato este jueves.

“El balance lo hará la presidenta el jueves. Lo que todos debemos tener claro es que hay gobierno, hay una presidenta, liderazgo, una visión sobre a dónde queremos ir, hay decisiones que tienen que ir avanzando y los resultados los veremos en el tiempo, pero estamos avanzando”, expresó.