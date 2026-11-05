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La presidenta Fujimori entregó, en la víspera, dos terrenos estatales de 2,600 hectáreas para la construcción de dos nuevos centros penitenciaros en Huacho. (Foto: Presidencia Perú)
La presidenta Fujimori entregó, en la víspera, dos terrenos estatales de 2,600 hectáreas para la construcción de dos nuevos centros penitenciaros en Huacho. (Foto: Presidencia Perú)
Por Sebastian Ortiz Martínez

En la próxima sesión del Consejo de Ministros, que se dará entre el jueves y el viernes, se someterán a debate tres decretos legislativos sobre la reforma del sistema penitenciario, en amparo de las facultades que otorgó el Congreso bicameral al gobierno de Keiko Fujimori. Así lo informó el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

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