El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, protagonizaron ayer un enfrentamiento público por el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.

Mendoza acusó a Gutiérrez de haber emitido, sobre el caso de Fujimori, un informe arbitrario, con inexactitudes y carente de motivación, pese a que el mismo defensor reconoció que no tuvo acceso al expediente del indulto.

El jueves, la defensoría publicó el referido documento, en el que asegura que la gracia otorgada por el presidente Kuczynski a Fujimori no cumplía con los estándares internacionales y que no se informó adecuadamente las razones médicas que lo justificaron.

Además, la institución exhortó al ex mandatario a no participar en actividades políticas. Y en una entrevista con El Comercio, Gutiérrez cuestionó que el Ministerio de Justicia no les haya compartido el expediente del indulto [ver cronología].

En respuesta, el ministro Mendoza dijo que siente extrañeza por la actitud de Gutiérrez. “No sé por qué dice lo que dice cuando en la resolución [suprema] se reproducen las razones nucleares que dieron el indulto. ¿Qué es lo que quiere?”, dijo a RPP.

De acuerdo con Mendoza, la única información que se mantiene en reserva es el historial médico del ex mandatario, el cual –expresó– no puede ser difundido porque iría en contra de las normas de protección de datos personales.

A su criterio, el indulto técnicamente no puede ser revisado. “Se trata de una facultad presidencial”, enfatizó. Añadió que el Ejecutivo no quiere entrar en debates públicos, más aun cuando está cerca el 2 de febrero, día de la audiencia en la Corte IDH en la que se discutirá el beneficio otorgado a Fujimori.

—Réplica y defensa—

Gutiérrez contestó ayer a Mendoza en el mismo tono. En referencia al indulto, recalcó que todos los actos del Estado pueden ser revisados. Esto –añadió– lo estableció el Tribunal Constitucional.

El defensor del Pueblo reiteró que el Ejecutivo estaba en la obligación de argumentar exhaustivamente cuáles fueron las razones por las que concedió el beneficio.

“Es una resolución [la del indulto] muy austera para una gracia presidencial y un indulto al tratarse de un ex presidente condenado por delitos muy graves”, declaró Gutiérrez.

El informe de la defensoría generó también las críticas de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija mayor del ex presidente.

Mientras todo esto sucede, en la Sala Penal Nacional se llevará a cabo hoy una audiencia crucial para los intereses de Fujimori. El Colegiado B debe definir si el derecho de gracia sustrae al ex mandatario del juicio por la matanza de Pativilca, en la que la fiscalía solicita para él 25 años de cárcel. La posición del ministro Mendoza es que Fujimori no debe afrontar el proceso.

