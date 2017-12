Minjus designó a nuevo director de Derechos Humanos

El Ministerio de Justicia (Minjus) cuenta, desde hoy, con un nuevo director general de Derechos Humanos tras la renuncia de Roger Rodríguez, quien renunció a su cargo por el indulto que se le otorgó a Alberto Fujimori y que el ex funcionario consideró indebido.

El reemplazo de Rodríguez Santander es Luis Enrique García Westphalen, doctor en filosofía y abogado docente de la Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Roger Rodríguez Santader presentó su renuncia horas después que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) le otorgara un indulto humanitario a Alberto Fujimori.

En su carta de renuncia, cuestionó la gracia presidencial que PPK le otorgó al ex mandatario sentenciado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. "Así como existen razones jurídicas y éticas para sustentar que ninguna persona debe morir en un establecimiento penitenciario, existen también para sostener con certeza que [...] Alberto Fujimori no calificaba para la concesión de un indulto humanitario", indicó el ex funcionario.

Rodríguez Santander había ocupado el cargo de director general de Derechos Humanos del Minjus desde el 4 de agosto del 2016. Antes, había sido viceministro de Justicia durante los últimos meses del gobierno de Ollanta Humala.

