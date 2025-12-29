La Comisión Permanente del Congreso debate este lunes 29 de diciembre el informe final que propone inhabilitar por diez años a la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, por presunta infracción a la Constitución.

La sesión contempla además distintos dictamenes y ha sido convocada para las 9 de la mañana.

La denuncia - presentada por los excongresistas César Gonzales Tuanama y Manuel Merino - es por la presunta infracción al artículo 45 de la Constitución y el supuesto delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

El informe final contra la exparlamentaria -que postula al Congreso por Ahora Nación- fue presentado el 3 de julio de este año tras su aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que presidía María Acuña (Alianza para el Progreso).

Según la agenda de la Comisión Permanente, el informe final incluye tres puntos:

1.-Acusar por la presunta infracción del artículo 45 de la Constitución al “supuestamente haber ejercido la función pública en contravención del principio de legalidad, incurriendo en decisiones administrativas contrarias al orden constitucional que regula el ejercicio del poder del Estado”.

2.- Acusar por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal, “en virtud de los actos funcionales adoptados en beneficio directo de personas vinculadas a su entorno inmediato durante el ejercicio de su cargo”.

3.- Imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de diez años “por haber incurrido en infracción constitucional y por la presunta comisión del delito de función”.