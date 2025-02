“De tal manera que, en el afán de blindaje. Es decir, de proteger a una congresista, esta comisión lo que ha hecho es construir un mamotreto con argumentos que no resistirían un análisis judicial. Lo que han hecho no es solo protegerla a ella; sino protegerse ellos mismos. Además, se garantiza que estas conductas se repitan y no pasa absolutamente nada.”

Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción.