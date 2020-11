La bancada de Fuerza Popular definirá sus votos sobre la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra luego de escuchar la defensa que haga el mandatario ante el pleno esta mañana.

El vocero fujimorista, Diethell Columbus, dijo que es la manera de actuar respetando la Constitución y las leyes, y pidió que el resto de agrupaciones políticas haga lo mismo, a pesar que algunos han adelantado su voto a favor y en contra.

“No hemos tenido una reunión de bancada [este domingo]. La posición que habíamos definido como bancada es que la decisión que vayamos a adoptar con nuestro voto, la vamos a tomar luego de escuchar al señor Vizcarra porque, al margen de lo que se sabe y lo que se ha conocido ayer, este voto que vamos a emitir tiene que cumplir con las formalidades que establece nuestro marco constitucional”, declaró a RPP.

Columbus aseguró esperar que la defensa de Martín Vizcarra cuente con elementos de descargo y centrándose en las acusaciones que justificaron la moción de vacancia por presuntos cobros de sobornos desde empresas del ‘Club de la construcción’.

“Ojalá el debate parlamentario entre en el tema de fondo. El tema de forma ya los vimos, el tema de fondo debe circunscribirnos a lo que es materia de discusión porque, si ya mezclamos otras cosas que no tienen que ver con lo que se va a discutir hoy, no solo será un debate interminable, sino que se va a generar confusión”, acotó.

El portavoz de Fuerza Popular defendió la posibilidad de que se haya planteado una segunda vacancia contra el presidente a pesar de la demanda competencial que se encuentra pendiente en el Tribunal Constitucional (TC).

“En tanto no exista un fallo, no se pueden paralizar los mecanismos constitucionales y este mecanismo tiene tiempos y habiéndose iniciado, se definirá hoy día y espero que mis colegas no adelantes juicios de valor si no han escuchado a la parte imputada (Martín Vizcarra)", concluyó.

