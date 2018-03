Moisés Guía: "Bruno Giuffra no me recibe hace meses"

El congresista de la bancada Peruanos por el Kambio Moisés Guía Pianto indicó que el bloque provinciano oficialista se reunirá esta mañana para definir una postura luego que Fuerza Popular difundiera imágenes de Kenji Fujimori y otros miembros de su bloque.

Guía Pianto indicó que de momento son cuatro legisladores, pero que podrían llegar a ser siete. "Nos reuniremos para definir una postura, yo pienso que deberíamos exigir la renuncia del presidente, y si esta no se da votar a favor de la vacancia", manifestó a El Comercio.

El legislador de Junín también exigió la salida del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, mencionado en los referidos audios presentados ayer por Fuerza Popular.

"[Esos videos] me dan nauseas, a mí Bruno Giuffra no me recibe hace meses, y ahora veo la facilidad con que recibe a otros congresistas a cambio de votos", refirió.

Según indicó Guía Pianto, hace seis meses buscaba una reunión con el ministro de Transportes para ver obras a favor de su región Junín, pero hasta la fecha no consiguió una cita. Una situación que, añadió, se repite con varios congresistas oficialistas.

La reunión del bloque provinciano se da luego de que su colega oficialista Salvador Heresi exigiera a través de Twitter la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Si no lo hace anuncio que votaré a favor de la vacancia", escribió Heresi.