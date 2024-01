— ¿Qué entiende el peruano por democracia?

Que es un sistema que simplemente le satisface sus intereses. No es igual para todos, pero democracia es básicamente prestar atención a las demandas particulares. Hoy mi sentimiento con el país es de pena: Vivimos con “las oportunidades perdidas”, como decía Basadre. No estábamos mal, es decir, no era un mundo perfecto, pero de una forma u otra las cosas iban y de pronto hubo una implosión. Me rompo la cabeza diciendo ¿Qué miércoles nos pasó? ¿en qué momento se jodió el Perú? No existe un momento. Vamos a decir que se fue jodiendo. Hubo un proceso de deterioro y descomposición.

— Hay quienes dicen que el deterioro actual comienza con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando Keiko no termina por reconocer el triunfo y sus 73 congresistas le impiden gobernar…

Es un querer encontrar el motivo único, pero hay causas predisponentes, determinantes y causas desencadenantes. El momento crucial en el que Keiko fregó a PPK yo lo tomo como desencadenante. Ya había una historia de motivos predisponentes y determinantes en toda la larga historia del Perú. Hay un libro sobre el odio en el Perú, que escribió Claudia Rosas, y que te cuenta nuestra trayectoria de odios: el Apra versus Sánchez Cerro, la izquierda y el antifujimorismo, la derecha y los caviares. Es una cadena de odios nuestra historia.

— El odio nos llevó a Castillo…

Nos llevó a Castillo, pero la pregunta es: ¿por qué votaron por Castillo? La gente votó por Nixon en Estados Unidos, no a pesar que sabían que era un pillo, sino porque era un pillo. Hay momentos en la historia en que el pueblo cree que tan solo un delincuente es capaz de salvar al país. Yo no creo que se equivocaron con Castillo. Por alguna razón prefirieron que nos vayamos al diablo antes de votar por Keiko.

— ¿Keiko hubiera sido igual de desastrosa que Castillo?

No te digo que ella sea muy mala, el problema es que existe tal cantidad de odio que haga lo que haga no la van a dejar en paz. Le iba a estar complicado gobernar

— ¿Conscientemente no nos importa el daño colateral?

En el Perú no importa. Por eso existe el “roba, pero hace obras”. Tenemos una fascinación por el pillo, el sinvergüenza, el pendejo. Mira ahora toda la delincuencia; lo que quiere toda la economía ilegal es que no existan olas. No quieres un buen gobierno, solo quieres a alguien que no te fastidie la paciencia. A la organización criminal le conviene el caos.

— ¿A río revuelto ganancia de delincuentes?

Para que el mal triunfe no es necesario que los malos ganen; es necesario que los buenos se queden quietos. Lo que pasa en el Perú de hoy es que la mayoría de los buenos se hacen los idiotas porque es mucho trabajo poner el pecho. El hombre bueno no sirve de nada si no se pone a chambear.

— ¿Por qué la izquierda no reconoce a Boluarte si ella entró con Castillo?

Entre comillas la izquierda, porque no hay una sola izquierda, hay veinte izquierdas. La izquierda carga con la culpa de haber sido la que eligió a Fujimori. Les es difícil digerir que ellos fueron los verdaderos fujimoristas. Cargan con esa culpa.

— ¿Esa culpa que tiene que ver con Boluarte?

Boluarte es un accidente de la historia peruana. No hay peor crimen para la ortodoxia de cualquier religión (y la izquierda es una religión, como cualquier otra) que renegar de tu ideología primera. Los inquisidores primero quemaban a los cristianos que se transformaban en católicos, que luego se transforman en protestantes o se van al islam. No hay peor cosa que la traición.

— ¿Boluarte es la traidora?

Claro, porque se supone que ella tenía que aliarse con los herederos de Castillo: Torres o quien sea. De alguna manera se alió de a pocos con la derecha.

— Otárola no es de derecha…

Pero no es castillista. Es la confusión.

— ¿Cómo podrá gobernar Dina cuando le gritan asesina?

Eso es lo que hace un mandatario. Un gobernante aguanta que le griten asesina. Eso hace un estadista. Hagas lo que hagas habrá un grupo de gente que te diga asesina, también le dirán que es de derecha siendo de izquierda. Siempre va a tener un grupo de gente que se va a oponer y debes tener la tripa de aguantar. Ella se sacó la presidencia de guachito. Pobrecita y pobrecito todos nosotros que tenemos de gobernante. El puesto le queda grande. Era el turno de Cerrón, pero entró ella.

— Pero Cerrón no podía. ¿Cómo iba a poder si no fue parte de la plancha?

Estás hablando en términos de una democracia funcional, pero ellos “son revolucionarios” y ellos eliminan todas las pelotudeces democráticas, como dijo Bermejo.

— Bueno, ahora está prófugo y Dina está zarandeada y jaloneada de los pelos.

Dina no hizo su chamba.

— ¿A qué chamba se refiere?

Su chamba era ganarse el respeto. Los muertos de las asonadas fue una cosa terrible y cuando alguien sufre la gente necesitas conversar. Cuando muere un ser querido, lo velas y parte del ritual del velorio es que viene la gente a darte el pésame, a saludar. En todas las culturas es importantísimo que alguien venga a decirte qué pena, que siente la muerte.

— ¿Usted cree que iba poder ir a hablar cuando la ponían como la responsable? Ella ha dicho en sus discursos que le duelen los muertos, pero no le creen.

Tenía que ir a hablar con los deudos, al principio no querrán escucharte, pero luego entenderán la intención. Necesitas ir y de alguna manera pedir perdón, disculpas, conversar y luego darles algo de indemnización, de reparación por daños. Pedir perdón y reparar; esa es la clave y eso no se soluciona regalando caramelos. Tienes que intervenir antes de la venganza. El jalón de pelos fue un acto de venganza a cualquier costo, así te cueste la vida.

— ¿Alguien que está siendo agredido, puede reír por nervios?

Por nervios o para neutralizar la vergüenza. Cuando eres presidenta un jalón de pelos es el ridículo. En estos momentos es una gran vergüenza porque no solo está mal protegida sino que el pueblo no la quiere. Doble vergüenza: ella se ríe para neutralizar la vergüenza y la humillación. Los ridículos son imperdonables.

— Los ridículos son tantos y constantes que ahora vivimos en una republiqueta.

Lo primero que debemos reconocer es que el Perú hoy es una república de medio pelo. Los empresarios y dirigentes sindicales tendrían que reunirse ponerse las pilas porque la han fregado. Las llamadas fuerzas vivas tienen que reunirse y ponerse las botas; pero todos han huido. Nos metieron en este hoyo y no asumieron su responsabilidad.

— Entonces usted también reconoce que estamos en el hoyo…

Estamos en el hoyo y en un país tan fraccionado y tan recursivo la gente nada en la mierda. A muchos les conviene. El problema es aquellos que no les conviene y se quedan son rosquetes, cobardes. Se lavan las manos. ¿Entonces, en estos momentos a quién le toca? A los empresarios, a los dirigentes sindicales, a los colegios profesionales. La gente tiene que organizarse y decir aquí estamos. El gran problema es que los que tienen el remo y el bote se han ido afuera y prefieren irse afuera a sacar del hoyo al país. Puede que no te guste Roque Benavides, pero él sale y dice aquí estoy. Tiene que haber unos cuatro o cinco como él. Los que saben tienen que dar el pecho porque el riesgo es Ecuador. ¿Que podemos hacer? Aglutinar a la gente que sabe. Si un presidente no sabe qué hacer se rodea de gente capaz. Y no se necesita un patriota, se necesita un político capaz. Hacer Política es saber que tenemos que hacer las cosas bien.

— ¿Quién ha sido el último político en este país?

Alan García. Con todos sus errores yo digo que se le necesita. No lo podemos sacar de su tumba, pero el tipo sabía. El problema con Perú es que la derecha es bruta, la izquierda delincuente y el centro cobarde. Estamos en un momento de emergencia y necesitamos un gabinete de guerra. Yo creo que dadas las circunstancias Dina Boluarte tiene que llamar a la mejor gente y si logra mejorar nuestra vida, pues habrá pasado a la historia porque será ese alguien por el que nadie apostaba y terminó reivindicándose.

— Usted dice que el Perú es un país de odios, pero también hemos demostrado que somos un país de unión. La gastronomía, por ejemplo.

Deberíamos hacer una marcha masiva para pedirle a Gastón Acurio que sea candidato a la presidencia. El Perú es un destino gastronónico gracias a él, que supo liderar este movimiento. Todo el Perú andaría feliz con su candidatura.

— Pero él no quiere.

Que lástima. Sería maravilloso que surgiera un líder como él. Allí está Roque, que quiere hacer algo, también Marisol Pérez Tello.

— Bueno, ahora ella está con el Partido Morado...

Bueno a ese partido no lo salva ni el Señor de los Milagros. Hay una crisis seria de líderes. Hernando de Soto ya fue; Acuña que se quede como gobernador, ese es su techo; Neuhaus tiene que dejar de pensar solo en los Panamericanos; Roque tiene que decidirse. Los políticos tienen que dejar de buscar chivos expiatorios y ponerse a trabajar.

— Lo que hizo Hamas con Israel es repudiable, inenarrable. Pero también la respuesta de Netanyahu al pueblo palestino ha sido bárbara. ¿Cómo lo ha procesado? Usted es judío.

Soy judío y no soy neutral. Efectivamente, Natanyahu ha cometido un error terrible que es producir la división dentro de Israel misma. Esta división tuvo como consecuencia la caída militar. Por eso nadie se explica cómo la supuesta seguridad máxima de Israel fue violada. Lo que está pasando hoy es un accidente histórico, producto del choque de civilizaciones. Sectores del Islam que se pelean entre ellos, pero que buscan enemigos comunes para unirse y un Occidente que intenta defender sus bastiones. Muchos inocentes pagan las consecuencias y todos estamos devastados. A mí se me parte el alma cuando veo a los chiquitos de Palestina y se me parte el alma cuando veo a los jóvenes de Israel secuestrados y asesinados. Hamas en su acta de fundación dice que matarán a todos los judíos, estén en donde estén. Hamas te guste o no te guste representa a los palestinos.

— Pero Hamas no representa a los palestinos. Es un grupo terrorista.

Es el grupo terrorista que está gobernando la franja de Gaza. Este choque de civilizaciones tiene diversos puntos focales, porque la lucha es de ideologías extremas donde la vida no sirve para nada. El problema es que el cristianismo ya no tiene control político, el Islam sí. Pero lo triste, además, es que existe un recrudecimiento brutal del antisemitismo. Lo siento en todas partes, aún dentro de algunos colegas.

— ¿El antisemitismo ha despertado?

El antisemitismo es parte tradicional de Occidente. Cuando la religión oficial del imperio romano se hizo cristiana, desde ese momento en que se decreta que los judíos mataron a Dios, el odio hacia los judíos se transforma en parte de la esencia de Occidente.

— ¿Y por qué necesitamos odiar?

Por que te protege. Byron decía: los hombres amamos de prisa, pero odiamos con calma. Los odios son tremendamente pensados. ¿Entonces cuál es el argumento fundamental? Los judíos mataron a Cristo. ¿Cómo vas a matar a Dios? Pero después los judíos son capitalistas, comunistas, envenenaron los pozos, causaron la derrota de la guerra, etc. El odio es parte fundamental de tu identidad y parte de la identidad de Occidente es el odio a ciertas minorías, entre las cuales la más importante, la judía.

