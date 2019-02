Moisés Mamani: claves del caso por el que podría perder su inmunidad

El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) acudirá este mediodía a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso a fin de exponer sus descargos ante el pedido del Poder Judicial para levantar su inmunidad parlamentaria tras la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.

Aquí el recuento del caso, que, en última instancia, deberá ser definido por el pleno del Congreso.

1. La denuncia

El 14 de noviembre del año pasado, Moises Mamani fue bajado del avión de Latam que lo iba a trasladar de Juliaca a Lima. En un inicio se pensó que era porque el parlamentario había estado de ebriedad, pero con el transcurrir de las horas el panorama cambió.

Tras circular un video del momento en que es desembarcado del avión, Mamani se justificó en Twitter afirmando que sufrió "una descompensación producto de la diabetes" que padece, razón por la cual tuvo que suspender su vuelo.

Sin embargo, ese mismo día la aerolínea publicó un comunicado donde señala que Mamani fue sacado de avión por orden del capitán de vuelo "luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos por parte del congresista".

COMUNICADO OFICIAL LATAM AIRLINES PERÚ

Informamos que en el vuelo Juliaca - Lima LA2096 del día 14 de noviembre, fue desembarcado el congresista Moisés Mamani, por orden del Capitán del vuelo, luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos. — LATAM Perú (@LATAM_PER) 16 de noviembre de 2018

2. La denuncia de la aeromoza

La aeromoza llegó hasta la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para presentar formalmente su denuncia contra Mamani por el delito de actos contra el pudor dentro de la aeronave.

Según el parte policial, el congresista realizó tocamientos indebidos al momento de guardar su equipaje. Al ser cuestionado, Mamani se disculpó asegurando que sintió un mareo producto de una descompensación.

"Siendo el caso que al estar parada a la altura del asiento Nro. 1J, le indicó al denunciado (Moisés Mamani) que tenía que guardar su equipaje en el compartimiento superior, el señor se dirigió al compartimiento del asiento 4J y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C, le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca, por lo que le gritó 'Señor, qué le pasa', pidiéndole el denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado", señaló la víctima en el parte policial.

Captura El Comercio

3. Sanción en el Congreso

El 19 de noviembre la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, solicitó iniciar una indagación preliminar contra Moisés Mamani.

Así, se acordó citar el 28 de noviembre tanto al parlamentario como a la trabajadora de la aerolínea que presentó la denuncia. Días después la víctima reveló que sufrió maltratos por algunos de los integrantes de la Comisión de Ética.

"Salí peor de lo que entré porque me sentí atacada por algunos. Una mujer sobre todo. Eso me da más pena. Es indignante, un absurdo, pero sí. Me arrepentí de ir a apoyarlos", dijo al programa "Punto Final" de Latina.

El 4 de diciembre la Comisión de Ética aprobó su informe donde recomendó sancionar a Mamani con 120 días de suspensión, la máxima que dispone ese poder del Estado. El pedido fue ratificado en el pleno el 8 de diciembre, con 94 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

4. Investigación judicial

La Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao abrió investigación preliminar por presuntos tocamientos indebidos contra Mamani, a fin de aclarar lo acontecido. Su titular, Jacqueline Pérez, pidió al Poder Judicial que se levante la inmunidad parlamentaria del legislador.

La solicitud pasó al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, a cargo de la jueza Sara Gamarra Llanos, que elevó el expediente a la Corte Suprema.

El 15 de enero, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial emitió un informe en el cual se estableció que se debe proceder a retirar el fuero a Moisés Mamani para que pueda ser investigado y procesado por los hechos denunciados por la aeromoza.

Más de una semana después, el 23 de enero, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, envió al Congreso el expediente para que se proceda a levantar la inmunidad parlamentaria de Mamani.

5. Luz verde para iniciar el trámite

El último martes 29 la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó por unanimidad admitir a trámite la solicitud del Poder Judicial de levantar la inmunidad de Mamani.

El suspendido legislador se presentará este viernes 1 de febrero ante el citado grupo de trabajo para ejercer su derecho a defensa junto a su abogado. Tras ello se someterá a votación su caso.

Documento presentado ante el Congreso

"Ejercido su derecho de defensa, nosotros la próxima semana estaríamos sesionando nuevamente. Seguro el próximo martes (5 de enero) estaríamos convocando para poder, según los votos, levantar la inmunidad parlamentaria (de Moisés Mamani)", precisó.

Si la comisión aprueba el levantamiento de la inmunidad de Mamani, el expediente quedará en manos del pleno. Según el abogado penalista Mario Amoretti, la pena normal por este tipo de casos es de tres a seis años, pero al tratarse de un funcionario público, la sanción podría incrementarse hasta nueve.