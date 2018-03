El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani aseguró tener el video de una conversación sostenida con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.

Sin embargo, Mamani ha condicionado la difusión de las imágenes que estarían actualmente en manos de la bancada de Fuerza Popular.

“Quisiera que esa pregunta se la haga al ministro Bruno y al presidente. A lo que ellos respondan, si son personas que van a hablar con la verdad, no saco el video. Pero si van a contradecir, entonces, tendré que mostrar el video para que la población se entere”, dijo Mamani a “Panorama” al ser consultado sobre la existencia del registro audiovisual.

Como se sabe, Kuczynski renunció a la presidencia la semana pasada tras la difusión de videos y audios que dan cuenta de un presunto intento de comprar votos contra el frustrado segundo intento de vacancia presidencial.

Las diferentes imágenes mostraron diálogos entre Mamani y los legisladores no agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, asesor del primero. También se difundió un audio entre el legislador de Fuerza Popular y el ministro Giuffra

El martes pasado, tras la difusión de los primeros videos, el titular del MTC mencionó en conferencia de prensa que Moisés Mamani lo había buscado “insistentemente” un día antes concretándose un encuentro en el que el parlamentario le sugirió un paquete de obras.

Giuffra atribuyó esa situación a una “emboscada montesinista”. “Intencionalmente, este señor, que no me extrañaría que mañana saque un video o grabación al fiel estilo montesinista, me llama insistentemente para tener una reunión”, comentó aquel día el ministro.