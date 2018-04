Moisés Mamani entregó dispositivo de grabación a la fiscalía

El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani entregó el dispositivo con el que registró los videos y audios de la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski a la fiscal superior Beatriz Cabello, quien está a cargo de dicha investigación.

“El día de hoy se ha entregado el dispositivo. A la fiscal se le entregó el dispositivo que ha sido un reloj [...] el perito ya verificará”, dijo el legislador a su llegada al Congreso.

Este es el reloj que el congresista Mamani entregó a la fiscalía. Con este objeto grabó los videos y audios de la presunta compra de votos. (Foto: @Jimmychinchay) Difusión

En la víspera, el congresista se apersonó a la sede de la fiscalía para hacer entrega del equipo, pero señaló que no fue atendido por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El Ministerio Público aclaró que el caso está a cargo de un equipo de fiscales, por lo que “se trata de un tema procesal y no protocolar”.

“El congresista Moisés Mamani ha debido acudir a la Oficina de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ubicada en el piso 10, siendo inexacto afirmar que no fue atendido por el Ministerio Público”, comunicaron a través de Twitter.

Este jueves en horas de la mañana, la fiscal Cabello acudió al despacho del legislador fujimorista para recoger el equipo de grabación. Previo a ello, Mamani dijo no entender el procedimiento que sigue la fiscalía para la investigación.

“El día de ayer estuve yo en la fiscalía, pero no me atendieron [...] Es como si estuviera pidiendo un favor, no sé, no entiendo cómo es a veces”, declaró.

Finalmente, aseguró que el único aparato que utilizó para registrar los videos fue un reloj. Al ser consultado si luego de culminar las diligencias pedirá la devolución del dispositivo, el parlamentario señaló que dejará “que hagan las pericias como el fiscal ha solicitado”.

Cabe resaltar que Moisés Mamani fue citado por la fiscalía para el lunes 23 de abril a las 11 a.m. en el marco de la investigación por los videos que grabó sobre la presunta negociación de votos.



