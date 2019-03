Mamani: "Haré prevalecer mi derecho de defensa en los entes correspondientes"

Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular que se encuentra suspendido por la denuncia de tocamientos indebidos en su contra, insistió en que no se ha respetado el debido proceso luego de que el pleno del Parlamento procediera a levantar su inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, aseguró que está evaluando qué medidas tomar para hacer respetar sus derechos, luego que la Junta de Portavoces decidiera rechazar su pedido para reprogramar el debate de su levantamiento de inmunidad parlamentaria, algo que permitió que se votara hoy su caso y obtuviera un 79 votos a favor, 6 abstenciones y ninguno en contra.

"No he buscado dilatar este proceso, busco que se termine rápido pero con el respeto que se merece una persona, no atropellando mis derechos", dijo en declaraciones a RPP.

"Yo haré prevalecer mi derecho de defensa en los entes correspondientes, ya sea en el Callao, en Puno, en Lima, siempre con el debido respeto que se merece una persona", añadió.

Moisés Mamani aseguró que evaluará con sus asesores y abogados qué medidas tomar y a qué ente recurrir, pero insistió en que no está buscando victimizarse y que su pedido para reprogramar el debate fue porque no podía acudir al Congreso.

"Una cosa es que estoy impedido [...] de hacer mi defensa de derecho en mi escaño y estoy absolutamente prohibido de acercarme al Congreso, al pleno", comentó.

La Junta de Portavoces decidió rechazar la solicitud de Moisés Mamani y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que no había impedimento alguno para que el suspendido parlamentario acudiera a ejercer su derecho a la defensa.

El legislador que tiene 120 días de suspensión evitó precisar si se encuentra dentro o fuera de Lima, pero descartó que vaya a esconderse ante la posibilidad de que sea investigado y denunciado por tocamientos indebidos.

"No, para nada (me voy a esconder) porque no he cometido un delito. Todo delito tiene que venir con pruebas. Si hay pruebas de por medio, se tiene que cumplir lo que dice la ley", concluyó.