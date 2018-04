El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani ofreció cinco votos –contando el de él– contra el segundo pedido de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), según el nuevo audio difundido por el programa de TV "Panorama".

Dos conversaciones fueron publicadas: la primera entre Moisés Mamani y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra; la segunda con el ex funcionario de Sucamec Freddy Aragón.

En el primer audio revelado, se escucha al congresista de Fuerza Popular coordinando una cita entre Bruno Giuffra y "su grupo", quienes serían los otros parlamentarios a quienes intentaban convencer para que voten en contra de la vacancia.

El ex titular del MTC le pide al parlamentario que "no convoque" a la única mujer de aquel grupo al que hacían referencia porque "no es de confianza". No mencionaron el nombre de la legisladora.

Bruno Giuffra: La única mujer de tu grupo. Parece que no es de mucha confianza pues compadre.

Moisés Mamani: Pucha, la canción. Ala no jo... porque yo hace rato he hablado con ese amigo ya mañana... o sea les dije "han escuchado". [...] Ya, mañana nos reunimos con ellos a las ocho en punto, les dije. O sea quieren escuchar tu versión, viejo. Ya la he citado ¿como le despisto? ¿qué le digo?

BG: Hazte el loco. "Ya ahorita yo te paso la voz, yo te digo". Por eso te digo no lo aceleres tanto con ella porque parece que no es de mucha confianza. Vamos a hacernos los huev... nomás.

MM: Ya, porque yo quería presentarte mañana de una vez.

BG: ¡Está bien! Está bien, me la presentas pero...

MM: Ya, tú lo que se ha conversado tú le hablas. Porque la verdad que yo soy así las cosas claras, no nada de... ¿me entiendes?

BG: Pero en el Congreso es medio pendejo, pes, hacer eso.

MM: No sé,. nos encontramos los tres en el pasadizo, o donde estés tú pues por ahí un rato.

BG: Escúchame, ¡no la convoques! no la convoques hasta nuevo aviso, ¿ya?

En el segundo audio, Mamani conversa con Aragón después de que, según el dominical, Bruno Giuffra no aceptó entregarle el proyecto especial binacional Lago Titicaca, la segunda entidad con mayor presupuesto en Puno. El parlamentario se queja con el ex funcionario y le dice que junto a él estaba llevando a cuatro congresistas más de la bancada de Fuerza Popular.

MM: Yo llevo como hue... a los cuatro. y el otro cojudo [Lucio Ávila] va solo ¿y yo cuatro? No pues... O sea imagínate pues, como si yo fuese el interesado hermano, ya pe me das así no son las cosas, por mí no estoy interesado. Si le vacan o no le vacan, no estoy interesado por un voto... Yo no estoy yendo por uno, yo estoy llevando cinco, conmigo son cinco. Ya pues como si fuera un payaso, como si estuviera pidiendo un trabajo, si quiere salvar su pellejo muy bien me dice se puede y bacán.

Más en Política...