El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) dirigió una carta a la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (PpK), para pedir que este grupo de trabajo espere a que el Poder Judicial se pronuncie sobre las denuncias presentadas en su contra por una aeromoza de Latam Airlines por presuntos tocamientos indebidos.

"Solicito que se tenga presente lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión de Ética y que se aplique el principio de legalidad en este proceso de la investigación que significa que como cuestión previa se espere el pronunciamiento del Poder Judicial, y de encontrarse responsabilidad penal, se aplique la sanción ética que corresponde", indicó Moisés Mamani.

Según detalló el legislador, la Comisión de Ética "no tiene competencia para procesar e investigar delitos que cometan o haya cometido cualquier congresista durante su ejercicio congresal".

Por lo que, aseguró que, en esta denuncia en su contra, dicho grupo de trabajo "no tiene competencia" para pronunciarse ni aplicar sanción alguna "por hechos que han sido denunciados como un delito".

Además, Moisés Mamani solicitó que se analice correctamente la denuncia y no se cometa una "arbitrariedad", por no corresponder la aplicación de una “sanción ética en mi contra porque todavía no existe una sanción por el delito denunciado”.

Esta lunes la Comisión de Ética Parlamentaria debatirá el informe final sobre el caso de Moisés Mamani, denunciado por presuntos tocamientos indebidos. El grupo de trabajo revisará el documento elaborado por la secretaría técnica.