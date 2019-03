Mamani pide a fiscalía anular resolución que declara compleja investigación

El suspendido congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, presentó el último jueves un oficio a la Octava Fiscalía Penal Corporativa del Callao solicitando que se declare nula una resolución emitida el 11 de marzo. Esta dispuso fijar un plazo de ocho meses y declarar compleja la investigación preliminar iniciada en noviembre pasado contra el parlamentario por el presunto delito de tocamientos indebidos.

Precisamente, en la resolución señalada, la fiscal provincial Rocío Pérez Álvarez decidió realizar distintas diligencias, entre las que se incluyeron dos citaciones a Mamani para el lunes 25 y viernes 29 a las 11 a.m. a fin de que brinde su declaración. Sin embargo, el investigado no acudió a ninguna.

En el documento presentado, Moisés Mamani argumenta que la resolución fiscal del 11 de marzo viola el debido proceso. Según explicó, la decisión se tomó 15 días antes de que la fiscalía fuera notificada por la Corte de Justicia del Callao sobre el levantamiento de inmunidad del legislador. Esta última medida fue adoptada por el pleno del Congreso el 8 de marzo.

Como se informó, la fiscalía informó el último 26 de marzo que ya había sido notificada por la Corte de Justicia del Callao sobre el dictamen del levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Moisés Mamani considera, así, que la resolución fiscal que declaró compleja la investigación preliminar en su contra “no solo es irregular, sino que vicia el proceso”. “…Solicito se declare de oficio la nulidad solicitada por las irregularidades advertidas, y se tenga más cuidado en impulsar la presente investigación…”.

El parlamentario de Fuerza Popular también recordó que en noviembre del 2018 pidió que la pesquisa sea remitida a la Fiscalía Penal de Juliaca, “que fue el lugar donde sucedieron los hechos materia de la presente denuncia”.

—Dice no rehuir a investigación—

"Estoy haciendo valer mi derecho en un debido proceso, no estoy rehuyendo la investigación, estoy solicitando una reprogramación con arreglo a ley", comentó Moisés Mamani en breve comunicación con El Comercio.

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el pedido de Mamani debería de haber sido dirigido a un juez como parte de una tutela de derechos, a fin de que este magistrado programe una audiencia en la que la defensa legal del investigado argumente cuáles son los derechos presuntamente violados que justifican la nulidad solicitada.



En tanto, consideró que para iniciar una investigación a un parlamentario no necesariamente se requiere el levantamiento de su inmunidad, pues este es “un requerimiento de forma”. “Eso no implica que la investigación no continúe”, apuntó.



Captura.