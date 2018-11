Moisés Mamani ratifica que no realizó tocamientos indebidos

"[Si la he tocado] por qué no actuaron inmediatamente, por qué no me gritaron. La señorita no me ha gritado", señaló Moisés Mamani. (Foto: Agencia Andina)

"[Si la he tocado] por qué no actuaron inmediatamente, por qué no me gritaron. La señorita no me ha gritado", señaló Moisés Mamani. (Foto: Agencia Andina)