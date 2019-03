Mamani no tenía impedimento para ejercer su defensa, señala ex oficial mayor

El ex oficial mayor del Congreso, José Elice, explicó este viernes que la condición de suspendido de legislador Moisés Mamani no constituía un impedimento legal para que este pueda asistir a la sesión plenaria de hoy, a fin de ejercer su defensa durante el debate para que culminó con la aprobación del levantamiento de su inmunidad. El pedido fue hecho por el Poder Judicial por el presunto delito de tocamientos indebidos.

El especialista indicó que "no hay en el reglamento del Congreso ninguna disposición que hable de prórrogas" hasta que se cumpla la suspensión de un legislador antes de verse un pedido de levantamiento de inmunidad.

José Elice subrayó que la sanción de suspensión "es administrativa y el levantamiento de su fuero es para fines de procesamiento penal, a pedido de la Corte Suprema". Agregó que son disposiciones distintas de la Consititución y el reglamento.

"No veo que exista una contradicción tal que impida que el congresista sea citado dentro del proceso de levantamiento del fuero parlamentario para que ejerza su defensa [...] el argumento no me parece razonable, oportuno, porque son cosas diferentes", comentó.

Por estas razones, insistió, que una suspensión administrativa "no es un impedimento legal para que sea procesado". Precisó al respecto que Mamani está suspendido, pero sigue siendo congresista.

El debate, votación y aprobación del levantamiento de inmunidad en el pleno se dio esta mañana luego de que la Junta de Portavoces rechazara el pedido de Moisés Mamani para no debatir hoy el levantamiento de su inmunidad argumentando que se encuentra "suspendido".