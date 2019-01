Moisés Mamani sobre video: “Estoy saludando nada más”

El suspendido congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, aseguró que no quiso burlarse de nadie en el video difundido en redes sociales donde se le aprecia haciendo un gesto con la expresión: “Esta es la mano zas”. Pese a un evidente gesto que ha generado cuestionamientos, no reconoció haber cometido algún error y sostuvo que solo se trató de un saludo.

Mamani habló del tema con El Comercio luego de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) difundiera un mensaje en Twitter señalando que el legislador tuvo una “indignante actitud” en las imágenes donde “se burla de tocamientos indebidos”.

Esto en relación a la denuncia de una tripulante de Latam contra el congresista y por la cual el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao declaró fundado el pedido de la fiscalía para levantar su inmunidad.

“Si no han visto el video completo, no sé por qué tanto la población se indigna, o el Ministerio de la Mujer. En ningún momento he dicho que es una mano mañosa”, manifestó Moisés Mamani.

Consultado sobre a qué se refirió con el gesto y la expresión, manifestó: “Estoy saludando nada más”. En esa línea, consideró que si se aprecia el video completo se podrán sacar mayores conclusiones.

“En ningún momento he faltado respeto a nadie, ni a la aeromoza, a nadie por el estilo. Por último, tampoco estaba mareado. Es un saludo”, indicó.

Mamani no quiso detallar más su actitud pese a que se le señaló el contexto de la misma, pero insistió en que no se trata de alguna burla.

“Si ellos sacan la conclusión de que la palabra zas es eso, ¿qué puedo pensar?, ¿que son mañosos? ¿que son morbosos?. Si sacan ese significado, imagino que en la mente de la persona que está dirigiendo eso [el mensaje] debe ser eso, ¿no?”, dijo respecto al pronunciamiento del MIMP.



Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra zas se usa “para imitar el sonido que hace un golpe, o el golpe mismo”.



“Si la definición de ustedes de la palabra zas es insulto para cualquier mujer, es definición de ustedes o de la sociedad. No estoy burlándome de nadie, en ningún momento he mencionado a ninguna mujer ni nada por el estilo. Vean el video completo para que puedan sacar su conclusión. La definición de ustedes, de la sociedad, del Ministerio de la Mujer es de cada uno”, ratificó.



Sobre la investigación en su contra, Moisés Mamani ratificó que nunca realizó tocamientos indebidos y se expresó a favor de ser investigado con pruebas y hechos concretos.



La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre Moisés Mamani.



