Los momentos tensos del debate sobre reemplazo del D.U. 003

La sesión conjunta de las comisiones ordinarias de Economía y de Justicia tuvo momentos de tensión durante el debate del proyecto de ley del Ejecutivo que busca asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.



Uno de ellos fue cuando el parlamentario fujimorista Miguel Torres requirió información información oficial sobre el proyecto. Al hacerlo, dijo que quizá el vocero oficialista, Gilbert Violeta, tenía ya esa “información privilegiada”, haciendo referencia a la filtración de parte del fallo del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley anti transfuguismo el año pasado.



“Cuando nos dicen ya conocen el tema, bueno, quizás el congresista Violeta tenga información privilegiada. No quiero hacer referencias anteriores, pero quizás tenga información privilegiada. Nosotros no la tenemos, no sabemos nada del Decreto de Urgencia 003”, manifestó.



Inmediatamente, Gilbert Violeta respondió a Torres y le dijo que si buscaba información, podía leer diversos informes periodísticos y académicos sobre el tema.



“Si el congresista Torres dice que no tiene información, pues hay que leer 'Gestión', hay que leer Economía del diario 'El Comercio'. Disculpe, ahí se han hecho diversos informes económicos. En 'Semana Económica', en informes de la PUCP, de la Universidad del Pacífico, sobre cuánto está costando la corrupción en el Perú, sobre cuánto nos está costando el D.U. 003”, aseveró.



En su réplica, Miguel Torres señaló que él se refería a la información de carácter oficial y remarcó en el hecho de que no siempre lo que se publica en la prensa es información oficial.

—Una más—



(Vídeo: Congreso de la República / Foto: Andina)

Otro incidente se produjo entre Jorge del Castillo y Víctor Andrés García Belaunde, luego de que el primero fuese interrumpido por el acciopopulista cuando señaló que el Apra terminó una parte de la carretera Ramiro Prialé.

“Yo aclaro que la [carretera] Ramiro Prialé no la terminó el Apra, por si acaso. Si quiere una discusión, se llamaba autopista Ricardo Palma y el Apra llegó al poder y la inauguró y le cambió de nombre a Ramiro Prialé, porque este subía por esa carretera hasta su tierra natal, Huancayo”, señaló García Belaunde.



Ante ello, el parlamentario aprista replicó que, cuando fue alcalde de Lima, él invitó al ex presidente Fernando Belaunde a la inauguración de la autopista y que fue felicitado por este.



“Aquí no es un tema entre el Apra y Acción Popular, eso no tiene sentido, eso es la vieja política que practican algunos. Acá estamos hablando de hacer obras para el Perú”, refirió.



García Belaunde cuestionó lo señalado por Del Castillo y le recordó que él también se hizo presente en esa inauguración.



“Yo estaba presente y qué dijo el presidente Belaunde: ‘Bueno, ahora que ustedes le han cambiado el nombre y le han puesto un nombre aprista, Ramiro Prialé, espero que el Apra la termine’, […] y el Apra, como de costumbre, ahí la dejó”, cuestionó.



“Los nombres apristas parece que traen mala suerte a las obras de infraestructura”, sentenció.

