Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comentó que en la sesión del Consejo de Ministros del lunes, previo al anuncio del presidente Martín Vizcarra de la disolución del Congreso, no se presentó ninguna posición en contra de esa medida.

“Después de que yo salí [del Congreso], de ver que nos cerraron la puerta, saliendo de allí llegamos moviendo la cabeza, [dijimos] esto no da para más y así fue. Después del almuerzo todos [los ministros] dieron su opinión y listo. Este es un tema de dignidad nacional. Escuché todas las opiniones a favor, no escuché ninguna en contra”, aseguró a Canal N.

Gloria Montenegro rechazó que las renuncias de Carlos Oliva al Ministerio de Economía y Finanzas, y de Néstor Popolizio al Ministerio de Relaciones Exteriores se hayan dado por alguna disconformidad con el mandatario.

“Quienes han terminado primero su carta [de renuncia] la habrán presentado primero. Eso no tiene nada que ver. Todos respaldamos al primer ministro y al presidente”, explicó.

Montenegro reiteró su apoyo a Martín Vizcarra al considerar que presentó el tercer pedido de confianza al Parlamento y fue “burlado”.

Por último, quien fue la titular del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables confirmó que presentó su carta de renuncia, pero no descartó que vuelva a ser convocada para ocupar el Gabinete Ministerial que ahora preside Vicente Zeballos tras la renuncia de Salvador del Solar por la cuestión de confianza rechazada.

“He presentado mi carta de renuncia, le he dado las gracias al presidente por haberme permitido servir al país en una cartera, la cartera que me ha permitido conocer aquellos rincones del país que no conocía para poder sacar adelante políticas públicas de Estado”, comentó.

“Tengo la invitación [de Vicente Zeballos], he pedido un poco de este tiempo para reunirme con la familia, en estos casos hay que tomar una decisión unánime pero siempre estaré lista para servir a mi país”, añadió, poco después, a RPP.

Sobre la toma de juramento por parte del Congreso a Mercedes Araoz como presidenta encargada por el Parlamento, señaló que no es momento de “ponerse en contra del país”.

“Como mujer, Araoz tiene un potencial muy bueno para la política, la he visto trabajar, coordinar con diferentes bancadas, pero verla ahora unida al fujimorismo, al aprismo radical que tanto daño han hecho al país, quita todos los méritos políticos porque realmente este es momento para sumar, no para ponerse contra el país”, indicó.