Como se ha revelado, Jhoany Yomona, hija de Pedro Yomona, encargado de confeccionarle los sastres al actual titular del Minedu, ha mantenido órdenes de servicio desde junio del 2024 hasta el último domingo que presentó su renuncia.

En total percibió S/32 mil soles desde que fue contratada en el Minedu, luego de que su padre se reuniera con el ministro, a quien le habría solicitado un puesto para su hija, según reconoció Yomona.

No sería la primera vez que Quero Gaime, se ve implicado en actos cuestionables. A fines del 2024, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en su contra por el presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación, en agravio de las víctimas por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Esto, por haber afirmado que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, luego de consultado por los fallecidos en las protestas contra Boluarte Zegarra.

Ante de ello, también recibió duras críticas por justificar que las violaciones sexuales contra niñas de la comunidad awajún era una “práctica cultural”. El ministro tuvo que disculparse por dichas afirmaciones.

¿Favorecimiento a su entorno amical?

El nuevo caso contra el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, fue revelado por Cuarto Poder, luego de recoger la versión de Pedro Yomona, quien es sastre personal del ministro.

Según el registro de visitas, el sastre se reunió con Quero el 17 de mayo del 2024 en el despacho ministerial por espacio de 20 minutos.

Si bien, en e registro electrónico de visitas se consigna “Despacho Ministerial, jefe de Gabinete de Asesores”, Yomona reconoció que se entrevistó con Quero en su despacho y allí le solicitó trabajo para su hija.

“Ah, sí. Una vez [lo visité en su despacho] pidiéndole un favor al ministro para que (mi hija) ingrese a trabajar. Para que vea si hay posibilidades de trabajo”, narró.

Luego de ello, desde junio del 2024 hasta el último domingo, Jhoany Yomona obtuvo órdenes de servicio que suman más de S/32 mil en total. Es decir, recibía una remuneración mensual de S/3.200 sin tener título profesional y siendo aún estudiante universitaria.

Se trata de cuatro órdenes de servicio entre el 2024 y lo que va del 2025, por “Servicio de asistencia administrativa para la gestión de servicios y trámites” recibiendo S/9,600.00, S/3,200.00, S/9,600.00 y 9,600.00.

Posibles consecuencias penales

Según los abogados especialistas en derecho Penal, Ricardo Elías y Miguel Reyes, existirían indicios suficientes para que la Fiscalía de la Nación pueda abrir una investigación penal en contra del ministro Morgan Quero.

Este Diario consultó con la Procuraduría General del Estado, a cargo de la doctora María Carhuajulca, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este informe.

El penalista, Miguel Reyes señaló a El Comercio que los contratos de “locación de servicios” muchas veces se usan para “sacarle la vuelta al Estado” y poder hacer contrataciones dirigidas.

Por ello, señaló que el Estado debería contratar personal a través del CAS u otros regímenes laborales que permitan el concurso de méritos.

“La contratación en el Estado no debería ser por locación de servicio. Para ingresar al Estado se debería concursar ¿Por qué se contrata bajo locación de servicios? Precisamente para sacarle la vuelta a la norma y ajustarla y allí viene esta tipos de contratacion a dedo”, señaló.

Sobre la contración de la hija del sastre de Quero en el Minedu, el abogado señaló que la irregularidad comienza desde la reunión entre el padre y el ministro, cita que fue admitida por Pedro Yomona.

Además, se tendría que incluir a los funcionarios que accedieron a la contratación de la beneficiada.

“Si eres el titular del pliego, estás beneficiando directamente de una manera indebida a esa persona, porque así se presenten cien personas, yo ya tengo elegida a la persona, porque hay un vínculo de amistad. Es decir, estás usando tu poder en el cargo para beneficair a una persona que es allegada a ti, no por un vinculo de sangre; sino por vínculo de amistad”, remarcó.

En esa línea, señaló que se podría haber configurado el delito de colusión y esta podría ser considerada agravada puesto que se usó dinero del Estado para pagar el sueldo de la persona favorecida como locadora de servicio.

Y, en el caso de Morgan Quero podría ser calificado como “autor mediato o instigador” del delito.

“Lo que allí habría sería más una colusión. El ministro vendría a ser una especie de autor mediato o instigador porque no participa directamente en la contratación, porque él lo que tuvo que hacer es haber dado la orden a algún personal o gerente (para el contrato). Los autores directos son los que han participado en la contratación” Miguel Reyes, abogado penalista

Explicó que el presunto delito de colusión simple se sanciona en el Código Penal con una condena no menor de tres años ni mayor de seis años; y en su condición agravada, es no menor de seis años ni mayor de 15 años de cárcel.

“Pero aquí, sí hubo pagos a la señorita y si se demuestra el perjuicio particular. A mi modo de ver sí habría un perjuicio, porque nunca debió darse esa contratación ¿Por qué no la contrataste por CAS, por la 276 o 728? Porque seguro no existía ese puesto o el Minedu, en realidad, no necesitaba esos servicios y se lo crearon. Entonces, al crear ese puesto que no se necesitaba, estás generando un gasto perjudicando al Estado”, concluyó.

De otro lado, el abogado penalista Ricardo Elías, explicó que Pedro Yomona, durante sus descargos a Cuarto Poder, en realidad está “confesando una contratación irregular”.

“En este caso, el delito lo comete el funcionario público, y en este caso sería el ministro. Es decir, el ministro tendría responsabilidad por el posible delito de negociación incompatible. Esto es aquel funcionario que se interesa en la contratación de una persona. En este caso sería la joven que finalmente fue contratada al margen del monto que se le haya pagado.” Ricardo Elias, abogado penalista

En este tipo de casos, dijo, lo que se castiga es la injerencia de un funcionario público en la contratación y acá se tendrá que construir el proceso porque de seguro no habrá un documento del ministro ordenando la contratación o una grabación, pero desde ya, los elementos indiciarios están reunidos.

“Uno, la relación previa entre el padre y el ministro. Y eso se puede acreditar con los recibos por honorarios, con las compras de los trajes. Dos, la relación preexistente, porque seguramente lo ha estado visitando para el confeccionamiento de sus trajes y también para la contratación de su hija. Tres, la supuesta entrevista, entre comillas, porque según dice el señor, la joven fue a visitar al ministro, que él incluso le tomó una especie de evaluación y le dijo que tiene que seguir estudiando y tal”, señaló.

Por lo demás, Elías Puelles también consideró necesario que se realice una investigación de todo el trámite interno que se siguió para la contratación y la calificación del currículum de la beneficiada.

No obstante, consideró que lo que está mal, es que haya sido el ministro quien pudiera haber dado las “instrucciones para que se le contrate”.

Según el Código Penal, explicó, la pena por el delito de negociación incompatible es de cuatro a seis años de cárcel.