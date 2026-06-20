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Resumen

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Campeón de los poderes fácticos del planeta, la FIFA puede decidir que la isla de Curacao es un país (tomaría décadas dilucidarlo a la ONU), que Salma Hayek es el símbolo de México (la polémica está abierta entre los mexicanos) y que las entradas subirán entre 3 y 4 veces respecto del mundial de Qatar para más fútbol que nunca, pues en lugar de 32, serán 48 selecciones, y en lugar de 64, serán 104 partidos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.