La Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsa en el Perú un programa destinado a fortalecer el liderazgo juvenil en colegios y universidad públicas y privadas. Esto en un escenario marcado por cambios tecnológicos acelerados, crisis ambientales y tensiones sociales.

En su programa Modelos ONU (MUN), subraya la importancia de promover espacios donde los jóvenes desarrollen habilidades de diálogo, negociación, cooperación y liderazgo.

Además, fortalece capacidades de investigación, análisis y pensamiento crítico, y estimula el involucramiento de los jóvenes en la vida pública y en la toma de decisiones.

Según destacó las Naciones Unidas, estos espacios permiten a estudiantes explorar problemas internacionales y contribuir con propuestas orientadas al bien común.

“El Perú necesita que más jóvenes lideren debates, creen soluciones, participen en la vida pública, trabajando con una visión colectiva. Empoderarlos no solo fortalece su desarrollo, también contribuye a construir un mejor futuro para el país”, afirmó Rossana Dudziak, coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en el Perú.

Dijo que el compromiso de la ONU es seguir apoyando y promoviendo estos esfuerzos, para que cada vez más jóvenes puedan construir, desde el diálogo y la cooperación, un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todas las personas.

Los Modelos ONU -prosiguió- son un espacio de ciudadanía activa.

“Las y los jóvenes y adolescentes ejercitan la escucha, la empatía, la construcción de acuerdos y la búsqueda de soluciones en beneficio del bien común y sin dejar a nadie atrás. Son las mismas habilidades que el mundo necesita con urgencia para enfrentar los desafíos actuales”, destacó.

Dicho organismo detalló además que el Departamento de Comunicación Global de la ONU y la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas (WFUNA) han desarrollado un nuevo kit de herramientas de mini simulación del Modelo ONU, diseñado para facilitar la organización de MUN en colegios, universidades y organizaciones juveniles.

El kit propone una simulación de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la contaminación por plásticos en los océanos, y ofrece guías, materiales pedagógicos y orientaciones para educadores y estudiantes.

El kit permite acercar la ONU a las aulas. Los estudiantes pueden comprender cómo se debaten y consensuan acuerdos internacionales y por qué la cooperación es clave para enfrentar problemas comunes.