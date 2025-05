El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, justificó que la rapidez del asilo diplomático, por razones humanitarias, que se le otorgó a Nadine Heredia, fue porque el Gobierno de Dina Boluarte no cuestionó dicho beneficio.

Vieira, quien se presentó este martes ante el Comité de Asuntos Exteriores (CRE) del Senado brasileño, aseguró que otro de los motivos fue la celeridad con que se le otorgó el salvoconducto que permitió salir del Perú a la ex primera dama.

Como se recuerda, la esposa del sentenciado expresidente Ollanta Humala se encuentra en Brasil desde el 16 de abril de este año. Esto, solo unas horas después de haber solicitado el asilo diplomático por razones humanitarias a dicho país.

Un día antes, el 15 de abril, Heredia Alarcón había sido condenada a 15 años de cárcel junto a su esposo por el delito de lavado de activos en organización criminal, en el marco del caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, durante las campañas electorales del 2006 y 2011.

Ese día, mientras Humala Tasso era detenido en la misma audiencia presencial donde se dictó la condena, Heredia Alarcón ingresaba a la Embajada de Brasil en Lima, en busca del asilo.

“El gobierno peruano no puso ninguna duda, ningún problema y lo permitió inmediatamente”

El Senador brasileño Sergio Moro (UNION/PR), quien participó en la sesión, y fue autor de uno de los pedidos para la presentación del ministro Vieira ante el Comité, cuestionó la “rapidez” en que el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva se le otorgó el asilo a la sentenciada ex primera dama.

El exjuez del Caso Lava Jato en Brasil calificó de “infame” la concesión del asilo al considerar no había señales de que la sentencia en contra de Heredia Alarcón, se trate de un “persecución política”.

El ministro brasileño, volviendo a tomar la palabra, narró que el 15 de abril, alrededor de las cuatro de la tarde, el embajador de Brasil en Perú se comunicó con ellos informando sobre la solicitud de asilo de Heredia Alarcón.

Luego de ello, se lo comunicó al presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva y se autorizó que un avión de su país la traslade.

VEA LA PRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE CRE BRASILEÑO, MAURO VIEIRA:

Por tanto, aseveró que el Gobierno peruano otorgó “salvoconducto incuestionable” solo dos horas después de recibida la documentación sobre el pedido de la ex primera dama lo que fue crucial para la rapidez del asilo.

“Creo que el factor determinante fue la aprobación inmediata del Gobierno peruano. Incluso después (…) en la prensa peruana vi que la sentencia que condenaba a la señora Nadine Heredia aún no se había dictado en ese momento”, aseguró.

Además, a consideración del ministro Vieira, la sentencia contra Heredia Alarcón sería de carácter político puesto que “se trató de un delito electoral durante las elecciones” ya que ella, junto al expresidente Ollanta Humala, formaron un partido político.

En esa línea, afirmó que dicho asilo no es diferente a otros que Brasil haya otorgado, y reiteró que el gobierno peruano no se opuso.

Durante la presentación también dio cuenta que Heredia Alarcón había sido sometida a una cirugía en el Perú y llegó a Brasil para ser tratada médicamente y en compañía de su menor hijo.

“Ella se fue para Brasil, está en São Paulo y creo que eso evitó principalmente que pueda quedarse allá, podría haberse quedado un año o más, si eso no hubiera sucedido. Y creo que lo más importante es el hecho de que el gobierno peruano no puso ninguna duda, ningún problema y lo permitió inmediatamente. Y yo sé que ella vino con un niño menor de 13 o 14 años y por lo que también me informaron, no tenía otros familiares en Perú en este momento. Así que eso es lo que puedo decir.”

Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores (MRE) de Brasil