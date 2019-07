Nadine Heredia y todos los cuestionamientos legales en su contra

Nadine Heredia Alarcón (43) es la esposa del ex presidente Ollanta Humala y cofundadora del Partido Nacionalista Peruano desde el 2005, cuando tenía 29 años de edad.

Junto a su esposo es procesada por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los supuestos aportes ilícitos que recibió el Partido Nacionalista de parte del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y el 2011, respectivamente.

Actualmente, Nadine Heredia se encuentra con comparecencia restringida luego de que el Tribunal Constitucional anulara una resolución de prisión preventiva por 18 meses -después de nueve meses de dictada- que había ordenado el juez Richard Concepción Carhuancho.

La situación legal de la esposa del expresidente se remonta al 2015, cuando Ollanta Humala se encontraba en su cuarto año de gobierno. Ese año se reabrió una investigación en su contra, la misma que luego fue archivada gracias a un hábeas corpus.

En agosto de ese año se reveló el contenido de sus agendas en un programa dominical y, dos meses después, el Tribunal Constitucional decidió anular el archivamiento de su caso. Desde entonces su situación legal se complicó.

¿Por qué casos se le investiga y qué presuntos delitos se le imputan?

1. Delación de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

En febrero de 2016, la policía de Brasil halló anotaciones de Marcelo Odebrecht donde se leía las iniciales 'OH', así como pagos por US$3 millones. En noviembre de ese año, Nadine Heredia viajó a Suiza para ocupar un puesto en la FAO, pero el juez Concepción Carhuancho le ordenó que retorne al país.

Dos semanas después, el ex directivo de Odebrecht, Jorge Barata, confirmaba las anotaciones de Marcelo Odebrecht y declaraba que efectivamente entregó US$3 millones para la campaña electoral de Humala.

Sobre cómo se hizo la entrega del dinero, Barata detalló que él en persona llevaba el mismo en un bolso a la propiedad de Humala y Heredia en Miraflores, y se los entregaba a la segunda. También señaló que parte del monto mencionado llegó al Perú a través de 'doleiros'.

Nadine Heredia tuvo una activa participación en el gobierno de su esposo. Siempre estaba presente en la juramentación de los ministros, por ejemplo. [Foto archivo El Comercio] Archivo El Comercio

2. ¿Qué ha investigado la fiscalía?

Al desembolso de los US$3 millones se suma en la investigación fiscal una serie de aportes fantasma a las campañas de Humala. En los registros ante la ONPE, el nacionalismo presentó una lista de 64 personas que supuestamente aportaron 4,5 millones de soles. La fiscalía ubicó a 49 que negaron haber realizado aportes. Otras 15 dijeron que apoyaron la campaña con montos menores.

También se ha incluido en las investigaciones al hermano de Nadine, Ilan Heredia Alarcón, por su manejo de las finanzas del partido.

Otras líneas de investigación a Heredia son el uso de la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón para hacer compras por US$38 mil en Nueva York, Roma, Venecia y Florencia. Asimismo, un levantamiento del secreto bancario permitió conocer al Ministerio Público que, entre junio de 2006 y mayo de 2009, la ex primera dama recibió un total de 215 mil dólares que justificó a través de contratos de trabajo supuestamente simulados.

Entre los elementos más importantes están las agendas de Heredia, las que consignan registros contables y números de cuentas entre los años 2008 y 2011.

Las agendas de Nadine Heredia, que en un principio negó, son elementos fundamentales de la investigación por lavado de activos. [Archivo El Comercio] Archivo El Comercio

5. Ad portas del juicio oral.

El pasado 7 de mayo, el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. El representante del Ministerio Públio, que viene investigando a la ex pareja presidencial desde hace cuatro años y cuatro meses, presentó al juzgado más de 1.500 folios en 7 tomos. Ha pedido 26 años y 6 meses de cárcel para Heredia y 20 años para el ex mandatario.

La acusación es por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada por la recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales del 2006 y 2011.

En la víspera la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria especializada en Crimen Organizado dejó al voto el pedido de la defensa del ex presidente Humala para apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de este caso. El recurso fue planteado por la defensa días antes de la audiencia de control de acusación. El proceso se encuentra en etapa intermedia.

6. Investigada por gasoducto.

El 10 de julio último, la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato realizó un operativo de allanamiento con descerraje y fines de incautación en la casa de Nadine Heredia, así como en inmuebles de ex funcionarios investigados y oficinas de tres estudios de abogados.

La medida se da en el marco de un proceso de colaboración con Odebrecht, por actos de corrupción encontrados en la obra del Gasoducto del Sur, y del testimonio de colaboradores eficaces y un testigo protegido que señalan una participación directa de Heredia en la entrega de la concesión de la obra a al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que integró Odebrecht.

Los presuntos delitos a los implicados son colusión agravada y negociación incompatible.

7. Ex directivo de OAS la compromete.

Hoy El Comercio revela que el ex presidente de OAS, Jose Adelmario Pinheiro Filho, preso en Brasil, reveló a los fiscales peruanos esta semana en Curitiba que luego de que Ollanta Humala fuera elegido presidente en el 2011 y antes de que jurara el cargo, se reunió con él y con su esposa Nadine Heredia en Brasil, a fin de celebrar su triunfo.

De acuerdo a Pinheiro, en una reunión en Palacio de Gobierno entre abril y mayo del 2014, Nadine Heredia le preguntó si su empresa estaba haciendo algún tipo de pago indebido a una determinada persona, que era el entonces titular del MTC, Carlos Paredes, que [era el] que coordinaba las obras en el Perú para el ‘club de la construcción'.

Pinheiro le respondió, según sus palabras, que desconocía ese tema, pero le prometió que averiguaría. De inmediato, Heredia le respondió “que si hubiera un pago ilegal se suspendiera y que lo viera directamente con ella”.

El ‘club de la construcción’, que es parte del Lava Jato peruano, era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.

Entre los investigados por este caso no figura Nadine Heredia, pero sí el ex ministro Carlos Paredes, su hermano, ex funcionarios del MTC y ex directivos de las constructoras involucradas.