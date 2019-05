Nadine Heredia: fiscalía podría abrir nueva investigación por dinero de OAS

El fiscal Germán Juárez Atoche aseguró este jueves que la versión de testigos protegidos sobre la entrega de dinero de parte de la empresa brasileña OAS a la ex primera dama Nadine Heredia para la campaña del ex presidente Ollanta Humala no será incluida en la presente acusación.

En diálogo con RPP, el integrante del equipo especial Lava Jato detalló que el testimonio de ex ejecutivos de la constructora que se han acogido a la colaboración eficaz significan un "hecho nuevo".

"La investigación ya concluyó. Estamos en la etapa intermedia, en el control de acusación. No se puede incorporar porque es un hecho nuevo para nosotros, hacerlo sería vulnerar el derecho a la defensa de los coimputados", relató.

En ese sentido, Juárez Atoche consideró que el fiscal que recibió la colaboración tendría que abrir una nueva investigación contra la esposa del ex presidente Ollanta Humala o, en su defecto, derivarla a su despacho para las indagaciones del caso.

Este Diario ha revelado que según el testigo N°101-2019, Valfredo de Assis, ex gerente general de OAS en el Perú, le planteó a los esposos Humala Heredia en 2009 en el interés que tenía la constructora en ejecutar grandes obras en el Perú.

Planteada la situación, Nadine Heredia respondió que ellos también tenían dificultades para hacer las actividades del Partido Nacionalista y le solicitó un aporte económico.

Este dinero se entregó a Rocío Calderón Vinatea, amiga de Heredia, a través de un contrato ficticio.

“Pidieron un apoyo que quedó en US$10.000 mensuales y, como en esa época en el Perú, la empresa OAS no tenía obras en desarrollo, entonces la solución que tenía para hacer los pagos era buscar un contrato ficticio y Valfredo [ De Assís] le preguntó [a Nadine Heredia] si tenían alguien de su confianza para que OAS lo contacte […] entonces Heredia le dice que tiene una amiga que era abogada que se llamaba Rocío Calderón y que ella le daría el número de celular de Valfredo de Assis a Rocío Calderón y que esta contactaría con él”.

En total, Rocío Calderón habría recibido por este contrato ficticio al menos US$180 mil.