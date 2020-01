El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, continuó evaluando este viernes el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra la ex primera dama Nadine Heredia y otros investigados por el Caso Gasoducto del Sur, que comprende la adjudicación de la obra en el 2008 inicialmente al consorcio Gasoducto Andino del Sur —a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas, que luego fue adquirida por Odebrecht— y después el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó la constructora brasileña.

Al concluir la audiencia, el magistrado informó que este lunes notificará a las partes para convocar a una audiencia el jueves o viernes de la próxima semana a fin de emitir vía oral su resolución. En total son 18 los imputados.

Durante la sesión de este viernes se culminaron los alegatos en torno a la situación legal de los investigados Juan Valdivia Romero, ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García; Luis Zavaleta Vargas, exdirector de Hideocarburos del Ministerio de Energía y Minas en la gestión de Ollanta Humala; Constantino Galazar, actual vicegobernador del Callao quien, según la fiscalía, habría recibido dinero de Odebrecht a través de una offshore; y el empresario Manlio Alessi Remedi.

-NOTA PREVIA-

Durante la exposición de sus argumentos, en la audiencia pasada, Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, aseguró que la ex primera dama no tiene intenciones de salir del país y descartó que busque obstaculizar la investigación que se sigue en su contra por el proyecto gasoducto del sur.

“Quiero señalar que la señora Heredia no solamente no quiere viajar, no tiene la intención de viajar —y así lo demuestra desde el 2016— sino que ella necesita estar en el país porque tiene citas médicas programadas”, precisó.

Asimismo, aseveró que Heredia cuenta con arraigo laboral, ya que realiza trabajos no remunerados.

Ante esta afirmación, el juez Chávez Tamariz preguntó: “¿Nadine Heredia trabaja pese a no recibir remuneración?”, a lo que Moreno respondió: “Sí, señor juez”.

Como se recuerda, el requerimiento de 18 meses de impedimento de salida del país fue realizado por la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, y comprende también a exfuncionarios del gobierno de Ollanta Humala.