Karem Barboza Quiroz

Nadine Heredia y Ollanta Humala: ¿Qué testimonios y diligencias contempla la fiscalía en el Caso del Centro de Convenciones de Lima?
El Ministerio Público (MP) buscará tomar la declaración de la ex primera dama, Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil desde abril del 2025, en el marco de la investigación que se le sigue junto al expresidente Ollanta Humala, por la presunta licitación irregular del Proyecto de “Instalación del Centro de Convenciones de Lima” a favor de la constructora brasileña OAS.

