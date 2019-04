Nakazaki atribuye prisión preventiva contra PPK a "falta de experiencia" del juez

El abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), César Nakazaki, atribuyó este viernes a la "falta de experiencia" del juez Jorge Chávez Tamariz la decisión de dictar 36 meses de prisión preventiva contra su patrocinado.

"Ha sido un año y cuatro meses que Kuczynski ha ido a toda diligencia. Se han realizado centenares de actos de investigación y ninguno ha sido bloqueado. Que el fiscal no lo considere lo entiendo, pero que un juez no lo considere me preocupa. Lo voy a atribuir a su falta de experiencia", sostuvo en diálogo con la prensa.

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó este viernes 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos vinculado al Caso Odebrecht.

En ese sentido, César Nakazaki cuestionó que se le impute lavado de activos al ex mandatario cuando los ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht han señalado, según el letrado, que el dinero pagado a su empresa no provino de fuente ilícita.

"No puedo dejar de preguntarme cómo se puede establecer un caso por lavado cuando el dinero no proviene de la Caja 2. Ningún juez quiere responder eso. El juez haciendo de sastre, corta la declaración de Marcelo Odebrecht y no analizan la parte donde se le pregunta textualmente a Marcelo Odebrecht si PPK hizo alguna gestión respecto a Odebrecht y dijo que no", señaló.

El abogado cuestionó, asimismo, que el magistrado no haya ordenado arresto domiciliario a Kuczynski Godard debido a su edad y lamentó que el suicidio del ex presidente Alan García no haya "ha hecho reflexionar a algunos operadores de justicia".

"Esto demuestra que la muerte de Alan García no ha hecho reflexionar a algunos operadores de justicia. El supuesto del arresto domiciliario es que la persona tenga más de 65 años, no que esté grave o se esté muriendo. El único supuesto para el arresto domiciliario es la edad", indicó.

Finalmente, César Nakazaki precisó que al ex presidente Kuczynski le correspondería ser internado en el penal de Barbadillo en la Diroes, "el único penal que existe para ex presidentes", y detalló que apelará en los próximos días a la resolución judicial.