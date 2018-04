Nancy Lange volverá a ser citada por la fiscalía

La ex primera dama Nancy Lange volverá a ser citada por el Equipo Especial Anticorrupción para el Caso Lava Jato con la finalidad de que declare en torno a la investigación que se sigue a su esposo, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, por las consultorías a la empresa Odebrecht.

El último lunes, Lange debía acudir a la fiscalía, que la citó por segunda vez. Sin embargo, no se presentó.

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que la esposa de PPK justificó su inasistencia alegando que no había regresado aún al Perú, debido a que debía ocuparse de temas familiares en Estados Unidos.

Por ello, indicaron que la ex primera dama volvería a ser citada.

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente Kuczynski precisó que su esposa no pudo regresar a Lima, tras sufrir un accidente doméstico en los Estados Unidos. Agregó que la ex primera dama reprogramará la citación pendiente.



Mi esposa Nancy Lange reprogramará su cita pendiente en la fiscalía. Lamentablemente, un accidente en casa la ha dejado con descanso médico y un yeso en el pie izquierdo. Ella aún está de viaje, pero apenas se rehabilite estará con nosotros en Lima. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 18 de abril de 2018

Como se recuerda, Lange tiene pendiente responder por el dinero que recibió en las cuentas mancomunadas que mantiene con el ex presidente Kuczynski. Dicho dinero fue transferido por las empresas First Capital y Westfield Capital.

Ambas compañías son investigadas por la fiscalía tras descubrirse que recibieron pagos de parte de la empresa Odebrecht por asesorías en diversos proyectos estatales como H2Olmos, el proyecto IIRSA Norte Tramo 2 y el Proyecto IIRSA Norte Tramo 3.