Natale Amprimo: “Más que cambios, se han hecho precisiones”

Aunque declara no estar necesariamente de acuerdo con las modificaciones, el constitucionalista Natale Amprimo considera que el Ejecutivo había abusado de la figura de la cuestión de confianza.

— ¿A quién benefician los cambios introducidos en la cuestión de confianza?

Más que cambios, en mi opinión, se han hecho precisiones. El Ejecutivo, desde la época del primer ministro Fernando Zavala, pretendió utilizar la cuestión de confianza para supuestos no contemplados como evitar una censura ministerial. Esto dio pie a una reacción, aunque ello no quiere decir que yo esté de acuerdo con el texto aprobado. Reformas constitucionales impulsadas en plazos tan cortos y con una rapidez que no permite la debida reflexión resultan imprudentes.

— ¿Las modificaciones trastocan, en su opinión, el equilibrio de poderes?

Diría que lo que cambió el equilibrio de poderes es la interpretación y pretendida utilización, por parte del Ejecutivo, de supuestos para los cuales no estaba contemplada la cuestión de confianza. Eso ha llevado a que el Legislativo adopte una posición que también escapa a lo establecido en la Constitución, al elevar a nivel de la Carta Magna una modificación reglamentaria realizada hace algunos meses.

— ¿La constitucionalización de estos cambios, similares a los introducidos a través del reglamento del Congreso, bloquea los efectos de un eventual fallo del TC?

Sí. Las modificaciones definitivamente bloquean los efectos de la decisión del TC. Lo que podría decir el TC es que el cambio reglamentario vinculado a las reglas de la cuestión de confianza no era acorde al texto constitucional, pero, al elevarlo al nivel de la Carta Magna, el TC ya no sería competente. El TC bien podría declarar que la modificación reglamentaria fue inconstitucional y aun así sería válida esta reforma constitucional.