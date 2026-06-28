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Resumen

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— Roberto Sánchez ha dicho que desconocerá el gobierno de Keiko Fujimori. ¿Estaría cometiendo o por cometer una infracción constitucional al no reconocer?

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Tipo de trabajo:

Entrevista