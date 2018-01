El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, aseveró este lunes que está preocupado por su seguridad, ya que miembros de una organización cuyo caso ha analizado buscarían tomar represalias contra él.

“Es un tema reservado, no quisiera entrar en detalles, pero sí he entrado en conocimiento sobre determinadas acciones de determinadas personas en contra de mi persona. Tiene que ver con personas a las que yo estoy viendo sus casos”, dijo al programa de TV “Primer Plano”.

“Yo tengo la seguridad que me ha brindado el Ministerio del Interior. Esta se extiende a mi familia. Ellos monitorean mis movimientos. Hay preocupación, pero por encima de todo yo me debo al cargo de juez”, remarcó.

En ese sentido, el magistrado señaló que conocía sobre los riesgos que asumía por su cargo, pero que tomará las previsiones del caso para evitar poner en peligro su seguridad o la de su familia.

“Es natural que tema por mi vida y por la de mi familia. Por encima de todo está el deber de magistrado al que me debo. […] Sí, yo siempre lo he dicho, estoy dispuesto a todo”, manifestó.

De otro lado, Richard Concepción Carhuancho fue consultado sobre las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, respecto al comportamiento de la Sala Penal Nacional por los casos que analizarán los jueces del nuevo sistema anticorrupción.

"Yo lo he calificado como una insubordinación, pero prefiero ya no poner etiquetas porque la Sala Plena emitirá un comunicado sobre los acuerdos tomados [...] El no tener en cuenta lo que dispone el estatuto aprobado para la Sala Penal Nacional es una suerte de desacato a esa norma", había dicho el titular del Poder Judicial el 7 de diciembre.

“Quiero dejar en claro que el tema de la competencia de los jueces, y sobre todo la competencia de los jueces de la Sala Penal Nacional, está delimitada por ley. Es un tema jurisdiccional en el que cada juez debe decidir si es que sigue conociendo el caso o si lo debe derivar al Sistema Nacional Anticorrupción”, respondió el juez.

“Es un tema jurisdiccional, no es un tema administrativo […] Soy respetuoso de la institucionalidad del Poder Judicial y también de nuestro presidente del Poder Judicial. En principio habría que decidir caso por caso”, acotó.

Entre los casos analizados por la sala que dirige Richard Concepción Carhuancho están los de Alejandro Toledo, Nadine Heredia, Ollanta Humala, Alan García, Keiko Fujimori y Odebrecht. Asimismo, ha resuelto pedidos fiscales vinculados a Pedro Pérez Miranda, alias 'Peter Ferrari', y Gerson Gálvez, alias 'Caracol'.

MÁS EN POLÍTICA...