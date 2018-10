Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), brindó una entrevista a El Comercio a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar "inconstitucional" la ley que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

—¿Confiaba en que iba a prosperar en el TC esta demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados?

Sí, porque no era un tribunal político, sino jurídico. El Consejo de la Prensa saluda esta sentencia porque restituye el derecho a las libertades de información y expresión consagrados en la Constitución, y habilita al Estado a cumplir con su deber de difundir información sobre sus programas, proyectos y servicios.

—El congresista Mauricio Mulder argumentaba que el Estado despilfarra dinero al contratar publicidad en medios privados.

El consejo reitera la necesidad de iniciar un debate que conduzca a la aprobación de un reglamento que garantice el buen uso de los recursos públicos, con criterios objetivos para la distribución de la pauta publicitaria del Estado, así como de mecanismos para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con la norma.

—¿Esperan que el Congreso los convoque cuando vuelva a debatir el tema?

A todos los que puedan aportar. Como el tema ha sido politizado, hay un debate estéril sobre si sirven o no sirven los medios privados, o si somos unos comechados porque no queríamos la ley anterior [de prohibición], no se trata de eso. Se trata de la libertad de expresión y el derecho a la información. Cómo gastar el dinero no es lo mismo que prohibir que se pueda usar.

—El congresista Mulder ha anunciado la presentación de un nuevo proyecto para regular no solo la publicidad en el Estado, sino la inversión en asesorías.

Pareciera una especie de amenaza velada. No creo que sea un momento para eso, sino para reflexionar y buscar soluciones más amplias. Por ejemplo, la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública podría ayudar a ahorrar miles de millones de soles.