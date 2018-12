El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, informó que el Pacto Mundial de Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual el Perú suscribió recientemente, no tendrá efectos vinculantes para nuestro país ni condicionará las leyes ni la soberanía en materia de migración.

Según explicó el ministro ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el documento aprobado en Marrakech (Marruecos) el 10 de diciembre es el resultado de un trabajo técnico de dos años efectuado por los 164 estados miembros de las Naciones Unidas.

“(Es un) marco de cooperación no vinculante, no es un tratado internacional que impone a los Estados; no impone normas exigibles ni obligatorias. El Pacto Mundial se basa en el principio rector de respetar la soberanía nacional; los Estados pueden dar su propia política migratoria, consagra que es potestad exclusiva de los Estados dar su propia legislación”, manifestó ante el grupo de trabajo.

Asimismo, explicó que la intención del pacto es mejorar la migración internacional para que sea ordenada, segura y regulada.

Néstor Popolizio informó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobará un pronunciamiento recomendando a los países miembros su aprobación, tomando como base que se trata de un documento de carácter global, no vinculante para los Estados, que recoge los principios y objetivos comunes en la migración.

Aclaró también que se han tejido “interrogantes producto de la desinformación”, tales como que el acuerdo afectaría la soberanía de los países y los obligaría a asumir compromisos sociales y económicos con los migrantes.

“El pacto no otorga nuevos derechos a los migrantes ni nuevos derechos a migrar. Los Estados darán los requisitos para trabajar en el país”, mencionó.