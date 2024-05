El 17 de enero, la mandataria había insistido en que su hermano no está participando en la organización de un partido político a través de los prefectos y subprefectos designados por su Gobierno, y calificó las versiones que lo implican en estos hechos como “difamaciones”.

“Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado”, exclamó en aquella oportunidad muy incómoda con la prensa.

Según las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), el hermano de la mandataria sería el presunto líder de una organización criminal con influencia en la designación de prefectos y subprefectos y su utilización en la creación del partido Ciudadanos por el Perú.

La orden de detención emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, alcanza también Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, y otras siete personas. Todas ellas investigadas por tráfico de influencias y organización criminal.

Un día antes del arresto de Nicanor, el Gobierno desactivó el grupo exclusivo de policías que apoya al Eficcop bajo el argumento de una presunta duplicidad de funciones.

Este grupo de policías daba soporte al Eficcop en investigaciones reservadas que involucran a personajes vinculados a las más altas esferas del poder, como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta; los exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el entorno del expresidente Martín Vizcarra, entre otros.

Este viernes 10 de mayo, mientras se concretaba la detención de su hermano mayor, Boluarte aseguró que seguirá trabajando sin distraerse en “asuntos menores” y confiando en que la justicia actuará de forma razonable.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país, y en esa línea este Gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución, por hacer más grande nuestra patria”, señaló durante su participación en un seminario sobre respeto a la Constitución y la democracia.

Las veces que lo defendió

"Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en decisiones de Gobierno" Marzo 2024

La jefa de Estado se ha mostrado incómoda en reiteradas oportunidades cuando los medios de comunicación han realizado serias denuncias contra su hermano.

Por ejemplo, en marzo de este año, luego de que Yaziré Pinedo - protagonista de un audio que derivó en la salida de Alberto Otárola de la Presidencia del Consejo de Ministros - acusara al hermano de la presidenta de ser parte de un complot contra el expremier, la jefa de Estado salió al frente para rechazar dichas afirmaciones.

“No existe una disputa entre el Alberto Otárola y Nicanor Boluarte; ellos son amigos, cada vez que pueden se reúnen a tomar un café [...] Mi hermano no está comprometido en ningún complot. No participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno”, aseveró en una actividad oficial en La Libertad.

"No ha colocado a una sola persona en ningún ministerio" Febrero 2024

En febrero, la presidenta volvió a expresar su fastidio con la prensa tras un reportaje de “Punto Final” que dio cuenta sobre la contratación de cuatro funcionarios allegados a su hermano Nicanor en diversas entidades del Estado.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, la gobernante reiteró que su hermano no es funcionario del Estado y destacó su trayectoria como funcionario público.

“Cada domingo en los programas dominicales el protagonista principal es el señor Nicanor Boluarte en diversos canales. En la transparencia que me caracteriza no solamente ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida voy a decir por enésima vez: el señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado”, expresó.

“Las personas en mención, ustedes pueden verificar en la plataforma de cada ministerio, califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita y en específico, el secretario general del despacho presidencial califica sobremanera en el perfil para el cual se desempeña”, agregó.

La mandataria remarcó que, en su trayectoria profesional de más de 25 años, Nicanor Boluarte ha trabajado por diversos ministerios donde ha conocido a cientos de profesionales, técnicos, entre otros, que hoy trabajan en el Estado.

“Por enésima vez voy a decir que el señor Nicanor Boluarte no tiene ninguna injerencia en absolutamente en la colocación de algún servidor público en este gobierno, menos en algunos puestos claves”, subrayó.

“Nuevamente reitero con total transparencia y con la verdad por delante, porque hay una sola verdad, no dos, el señor Nicanor Boluarte Zegarra no ha colocado una sola personan en ningún ministerio de este gobierno”, expresó la jefa de Estado en febrero.

"Por enésima vez, mi hermano no es parte de este gobierno" Diciembre 2023

En diciembre del 2023, Boluarte cuestionó - en declaraciones a la prensa- que su hermano “domingo a domingo” sea “el protagonista principal” de diversos reportajes y remarcó que su hermano no es parte del Gobierno.

“Para que la prensa que sigue transmitiendo la mismas noticias tenga claro, por enésima vez, que mi hermano no es parte de este gobierno [...] Ninguna (injerencia). Totalmente abierto está todo el Ejecutivo para que el medio de comunicación pueda ir verificar y revisar bajo la alfombra. Mi hermano no tiene ninguna participación en el Ejecutivo”, dijo.

Ello luego de que “Panorama” revelara que Víctor Torres Merino, cercano a los hermanos Boluarte, obtuvo tres órdenes de servicio por S/35 mil en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para realizar pausas activas cuando la mandataria era titular de dicho sector. La Contraloría advirtió irregularidades en estos contratos.

Según el dominical, Torres Merino fue contratado en mayo de 2022 para realizar el servicio de capacitador en ‘gimnasia laboral’. El allegado de los hermanos Boluarte debía realizar en total siete sesiones de “pausas activas”, seis presenciales y una virtual, con los trabajadores del Programa País; no obstante, la Contraloría detectó que solo hubo cuatro sesiones presenciales y que no se cumplió con lo establecido.

“Está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana” Noviembre 2023

En aquella ocasión, la presidenta dijo que su hermano “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”. Esto luego de que “Cuarto poder” revelara que el distrito de Nanchoc (Cajamarca) recibiera casi S/ 20 millones que después de una visita que el alcalde de esa jurisdicción, Nixon Hoyos, hizo a Nicanor Boluarte el día de su cumpleaños.

“La persona, el familiar al que mencionaron no trabaja para el Estado y él está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños, lo raro sería que en ese cumpleaños se pactaran cosas ilícitas, situación que no ha sucedido”, expresó.

“Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones [de soles]. Que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar y seguramente lo van a hacer, pero así como estoy parada frente a ustedes y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que le han querido inventar”, agregó.

Según el dominical, el alcalde Nixon Hoyos acudió a la casa de Nicanor Boluarte en San Borja el pasado 18 de octubre. Ese día el hermano de la presidenta cumplió 64 años y recibió en su domicilio a diversas personas.

El monto que se le asignó a esa jurisdicción es mayor al que recibieron otros distritos con más población mediante un decreto publicado en el diario oficial “El Peruano”. Nanchoc, con 1400 habitantes, recibió casi el doble que el distrito cajamarquino de Chota, que habitan 151 mil personas, y el de San Bernardino, con 5 mil vecinos.

Por este caso, el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder inició una investigación preliminar contra el hermano de la presidenta y el alcalde de Nanchoc por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado. Nicanor Boluarte no asistió a la primera citación de la fiscalía.

Además… Ministro también defendió a hermano de la presidenta En mayo del 2023, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, defendió al hermano de Boluarte y también pronunció el discurso de que "no es funcionario público". Ello luego de que este Diario revelara que Nicanor Boluarte organiza un partido políticos con prefectos y funcionarios de su sector.

“El hermano de la presidenta no es funcionario público. Segundo, cualquiera de nosotros –sea servidor público o ciudadano común y corriente– tiene el derecho de la libre asociación", dijo Demartini.

Denuncias contra Nicanor

Caso prefectos y subprefectos Mayo 2023

En mayo del 2023, la Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que el hermano de la presidenta promueve la organización del partido político Ciudadanos por el Perú, en el cual participan funcionarios de los sectores del Interior y de Desarrollo e Inclusión Social.

Este Diario mostró conversaciones de WhatsApp, que evidencian coordinaciones de febrero del 2023, cuando la mandataria Boluarte tenía dos meses en el cargo. Un año después, en febrero del 2024, el partido político inició el proceso formal para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el chat grupal del mencionado partido, en el cual el hermano de Dina Boluarte aparece como el administrador, este Diario pudo identificar entre sus integrantes a prefectos y subprefectos de diferentes zonas del país, nombrados por la Dirección General de Gobierno Interior. También a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), del que Dina Boluarte fue ministra hasta noviembre del 2022.

Abogado que se convirtió en viceministro Noviembre 2023

“Punto Final” dio a conocer que, mientras era asesor del Midis en la gestión de Dina Boluarte, Walter Iberos Guevara también ofició como abogado del hermano de la presidenta, en una investigación que se abrió en su calidad de gerente municipal de Comas, cargo que ocupó a lo largo del 2019.

El hermano de la mandataria fue comprendido en una indagación fiscal en el 2020 por la supuesta falta de supervisión y fiscalización de botaderos de residuos sólidos en ese distrito. En abril del 2022, y a solicitud de la Fiscalía, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte archivó la investigación contra Nicanor Boluarte y las demás autoridades implicadas.

Walther Iberos, hoy viceministro de Justicia, entonces apareció como su abogado. Así figura en un documento en el que se le notifica que su defendido debía estar presente en la lectura de archivamiento.

En su defensa, Iberos Guevara admitió que defendió al hermano de la mandataria mientras era funcionario del Midis y dijo que su participación en el caso de la Municipalidad de Comas se limitó a una sola diligencia en sede fiscal, tras lo cual no tuvo mayor participación ni conocimiento del tema.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió la presencia de Iberos Guevara en su sector alegando que ha demostrado “capacidad, idoneidad en su función” y rechazó cualquier versión respecto a que habría recibido alguna recomendación para que sea viceministro de Justicia.

Copamiento en el Mininter Noviembre de 2023

El Comercio reveló que personas vinculadas al partido político que está formando Nicanor Boluarte fueron designadas por el Ministerio del Interior (Mininter) prefectos regionales de Junín y Tacna, así como subprefectos del Callao, la provincia de Jorge Basadre en Tacna, los distritos de Ventanilla en el Callao y Jesús en Cajamarca.

Estos nombramientos se han realizaron pocos días después de que este Diario revelara que el hermano de la presidenta venía promoviendo la formación del partido político Ciudadanos por el Perú, con apoyo de prefectos, subprefectos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Días después, Nicanor Boluarte negó, en declaraciones a Willax, que esté utilizando a prefectos y subprefectos para la creación de un partido político. Mencionó que si bien “lo tientan”, decidió no visitar ninguna entidad pública.

Asimismo, rechazó cualquier influencia en la gestión de su hermana y afirmó que solo le sugiere “ideas en política”.

Allegado en el Minsa Diciembre 2023

“Panorama” reveló a inicios de diciembre que el abogado Juan Alcántara Medrano, allegado del hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue nombrado secretario general del Ministerio de Salud (Minsa) en octubre pasado, pese a que un informe de la contraloría del 2021 le encontró presunta responsabilidad penal en un caso de contratación irregular.

Alcántara reconoció a “Panorama” que conoce a Nicanor Boluarte hace ocho años. No obstante, aseguró que llegó a ocupar diversos cargos en el Ejecutivo por sus propios méritos.

En septiembre del 2021, con Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Alcántara fue nombrado jefe de la oficina general de asesoría jurídica de esa cartera.

Además… ¿Con sus declaraciones, Boluarte afecta las investigaciones contra su hermano? De acuerdo con el penalista Andy Carrión, con sus dichos, lo que hace la presidenta “es dar un espaldarazo a las conductas que está desplegando su hermano”.

“De ahí ya podría partirse un conocimiento pleno de amparar las conductas que despliega y si la fiscalía considera estas conductas como irregulares, por eso las está investigando, entonces habría cierto compartimentaje en responsabilidades con la presidenta porque ella es la primera funcionaria del Estado”, expresó.

Carrión remarcó que, como funcionaria pública, Boluarte también podría cometer “delitos por omisión”, como “no controlar las conductas que despliegan sus familiares”, como pasó en el caso de Pedro Castillo.

“Ella al ser jefa suprema debería velar porque se desarrollen investigaciones objetivas”, finalizó el especialista.