Nicanor Boluarte: TC evalúa dos demandas por investigación del Caso “Los Waykis en la sombra”

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) evalúa este miércoles dos demandas de habeas corpus que interpuso Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco del proceso que se le sigue por el Caso “Los Waykis en la sombra”.

Nicanor Boluarte es procesado como presunto líder de una organización criminal integrada por diversas personas que, de manera concertada, se habrían repartido roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos contra la administración pública (tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En ese contexto, habría buscado la intervención de diversos funcionarios, entre ellos Jorge Luis Ortiz Marreros, en su calidad de director general de Gobierno Interior, a fin de que se emitan resoluciones con las designaciones de prefectos que se encargarían, posteriormente, del llenado de fichas de firmas para la inscripción del partido “Ciudadanos por el Perú”.

A inicios de este año, el Poder Judicial señaló que el hermano de la mandataria y otras 23 personas implicadas en el caso, continuarían siendo investigados por el presunto delito de organización criminal, luego que el Ministerio Público adecuó el caso la Ley 32138 sobre Organización Criminal emitida por el Congreso, en octubre del 2024.

A fines del 2024, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó la prisión preventiva contra Boluarte a pedido del Ministerio Público.

El hermano de la mandataria pasó a la clandestinidad y además de apelar la decisión interpuso un recurso de habeas corpus.

Una tercera persona presentó un segundo recurso a favor de Boluarte Zegarra y del abogado Mateo Castañeda, que, en ese momento, también era investigado y fue objeto de la medida coercitiva .

Un tribunal superior anuló la orden de prisión contra Boluarte Zegarra y Castañeda Segovia, pero las demandas de habeas corpus fueron rechazadas.

Nicanor Boluarte y Jorge Ortiz durante audiencia (Fuente Poder Judicial)

Busca que el TC se pronuncie sobre aplicación de ley sobre organización criminal

Por ello, Boluarte recurrió al Tribunal Constitucional cuestionando la imparcialidad del magistrado que dispuso su prisión preventiva, posteriormente anulada.

La audiencia en el TC se realizará a las 14:30 de la tarde. El abogado Joseph Campos informará sobre ambas demandas ante el Pleno de la institución.

Nicanor Boluarte ante el Tribunal Constitucional

Boluarte Zegarra busca que el TC se pronuncie sobre diversos aspectos que se encamarcan en su investigación. Entre ellos, cuestiona que el juzgado incurrió en un “prejuzgamiento” al haberlo expuesto en una diapositiva, durante el dictado de un curso, como ejemplo de la “corrupción en el sistema de administración de justicia”.

“De modo que, cuando resolvió las solicitudes relativas al demandante, ellos no contaron con un juez imparcial. Por el contrario, el juez que resolvió sobre los pedidos de prisión preventiva no solo ya los había prejuzgado y presumido su culpabilidad, sino que también lo había hecho de forma pública”, adujo Boluarte en su recurso.

Otro de los puntos alegados se vincula a que el magistrado inaplicó la Ley N°32138 sobre Organización Criminal, en el entendido de que dicha norma generaba que el caso ya no sea visto por la Corte Superior Nacional Especializada en Crimen Organizado, sino por un juzgado penal común.

“Para el señor Boluarte, la orden de prisión preventiva por 36 meses, con orden de captura a nivel nacional e internacional, afecta su derecho a la libertad personal e individual, dado que se encuentra bajo búsqueda a raíz de una orden arbitraria de un juez parcializado que debió apartarse del caso por haber violado el principio de imparcialidad. Lo que es peor, el magistrado conociendo que está impedido de continuar en la causa, ha decidido inaplicar inconstitucionalmente la Ley N° 32138 instaurando la retroactividad en contra del imputado”, adujo.

Si bien, Boluarte actualmente enfrenta el caso bajo comparecencia simple y el Ministerio Público adecuó el caso a la Ley N° 32138, busca que el TC se pronuncie sobre el caso.