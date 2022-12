El periodista Nicolás Lúcar negó haber recibido algún pago por parte de Salatiel Marrufo para dejar de cuestionar la labor del Gobierno de Pedro Castillo, tal y como se consignó en el testimonio que brindó el investigado ante la fiscalía.

Según indicó Marrufo ante el Ministerio Público, se realizó el pago de unos 100 mil soles por su parte y favor del propietario de Exitosa, Lalo Capuñay, con miras a que el dinero sirva para que el periodista deje de hablar de su persona.

“También periodistas como Nicolás Lúcar y Lalo Capuñay, que es dueño de la radio Exitosa, y otras personas que no recuerdo su nombre, quienes han copado los diferentes ministerios, direcciones, puestos gerenciales y organismos públicos descentralizados del Estado con la finalidad de obtener lucro y poder”, se lee en el testimonio que brindó el investigado que cumple 30 meses de prisión preventiva.

En respuesta, Nicolás Lúcar descartó haber recibido algún tipo de pago o que en algún momento se haya buscado dirigir la línea editorial de su programa radial. Esto, luego de recordar que siempre denunció los supuestos actos ilícitos de Marrufo.

“Ahora resulta que este señor al que yo he puesto en evidencia, al que yo he denunciado de manera sistemática sin parar desde abril o mayo de este año hasta ayer, ha sostenido en una declaración ante las autoridades que yo soy parte de una organización criminal y participo en la decisión de nombramientos de ministros y funcionarios”, cuestionó el periodista.

“Jamás en mi vida he tenido ninguna participación de esa naturaleza y menos ahora y con este Gobierno. Pero esa declaración se contradice absolutamente con lo que dice más adelante, que se produce una reunión con un directivo de Exitosa en la que le propone que se me pague 100 mil soles para que me calle”, agregó.

Lúcar señaló que él ha declarado ante el Ministerio Público sobre esta investigación hace un mes y que guardó la reserva a pedido de la fiscalía. En esa línea, reiteró que seguirá colaborando con la justicia.