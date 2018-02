La canciller Cayetana Aljovín afirmó que en la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará los días 13 y 14 de abril en Lima, se buscará adoptar medidas concretas y no solo declaraciones sobre gobernabilidad, democracia y lucha anticorrupción.

En diálogo con la agencia Andina, resaltó que esa será la diferencia de esta nueva edición de la cumbre continental en relación a las anteriores, gracias a la metodología que se desarrollará y al compromiso de trabajo expresado por distintos países de la región.

"En la cumbre vamos a discutir temas de gobernabilidad, democracia y lucha anticorrupción, pero con medidas concretas. Esa es la diferencia de esta cumbre: estamos buscando que existan compromisos concretos, no declaraciones, y en eso los países estamos comprometidos", anotó.

Al ser consultada sobre la intención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de acudir a la cumbre en Lima, la ministra indicó que el Perú cumplió con enviar la respectiva invitación, pero esta no tiene respuesta hasta ese momento.

"La Cumbre de las Américas es una cumbre en la que se invita a los países, no es una cumbre de gobiernos, y Nicolás Maduro no ha respondido la invitación, así que no podemos adelantarnos a lo que vaya a suceder", manifestó.

Según recordó, en el marco de los preparativos de la cumbre venidera, realizó hace poco un viaje de trabajo por los Estados Unidos que incluyó una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

"Estuvimos con él discutiendo acerca de la temática de la Cumbre de las Américas. Por eso fue la visita, considerando que estamos en plena organización", refirió la canciller.

Cayetana Aljovín remarcó, además, que la semana entrante, los días 5 y 6 de febrero, se tiene prevista la visita al Perú del secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, con quien también serán abordados temas relativos a la Cumbre de las Américas.

En el encuentro con Rex Tillerson, según lo previsto, se dialogará sobre los mecanismos que permitan alcanzar resultados concretos y tangibles que beneficien a los países del hemisferio occidental.

