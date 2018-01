¿Nicolás Maduro vendrá a Lima para Cumbre de las Américas?

El 13 de enero último el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que si la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) "lo autoriza", él viajará a Lima para participar en la Cumbre de las Américas que se celebrará el 13 y 14 de abril próximos. Según dijo, con el objetivo de "llevar las verdades" de la revolución bolivariana.

"Tengo invitación para asistir a la cumbre [...] y si así lo autoriza el ALBA asistiré en abril a la cumbre a encontrarnos con el pueblo hermoso y amado del Perú", expresó.

El último domingo la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, evitó pronunciarse sobre el anuncio de Maduro en entrevista a este Diario. "No puedo dar ninguna opinión porque no he recibido ninguna respuesta formal. Mal haría en adelantarme a algo que no ha sucedido", se excusó.

Este Diario pudo conocer que en la Cancillería hay escepticismo respecto a la probable llegada de Maduro para esta importante reunión regional.

En diálogo con El Comercio el analista venezolano radicado en Perú, Luis Nunes, consideró que Nicolás Maduro "es un provocador de oficio" y su intención sería politizar la cumbre y desviarla de sus temas básicos para que toda la atención se concentre en él, y en la posibilidad de que se encuentre con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Además no tiene por qué pedirle permiso al ALBA porque cada país es soberano para enviar a su presidente a la cumbre", indicó.

Nunes consideró que la canciller Aljovín se encuentra "de manos atadas" porque Perú es anfitrión del evento.

Esto a diferencia del presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien sentó una posición política. Este último señaló que "el asesino de Maduro no podía venir a la cumbre".

El analista también opinó que sería un grave error que Maduro viniera, sobre todo por la presencia de miles de venezolanos en el Perú, quienes llegaron obligados a emigrar por la grave crisis en su país.

Por todo esto Nunes señaló que el anuncio de Maduro es "una especie de globo de ensayo" para ver cómo reaccionan los países de la región que en su mayoría son críticos de su régimen. "Sería bien recibido por sus amigos de Bolivia y Nicaragua, y nada más", añadió.

Cumbre coincide con elecciones

El analista internacional Francisco Belaunde coincidió en que el anuncio de Nicolás Maduro es "un acto de provocación" y anotó que la fecha de la cumbre coincide con las elecciones presidenciales adelantadas en el país caribeño, razón por la que ve menos viable la llegada del mandatario venezolano.

Belaunde también señaló que Maduro debe estar evaluando que su presencia en Lima va a generar manifestaciones en su contra y esa situación podría terminar de disuadirlo. No obstante, acotó que se trata de una persona imprevisible.

Sobre la postura de nuestro país, el analista comentó que el Perú "es anfitrión, pero no es dueño de la cumbre", por tanto una postura de no recibir a Nicolás Maduro tendría que ser una decisión de los propios países participantes.

Subrayó que el Perú no puede tomar una decisión de no dejarlo entrar e indicó que no hay antecedentes de que se haya prohibido la participación de un mandatario.

EE.UU. traerá tema de Venezuela

Francisco Palmieri, subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU., recordó ayer que el tema de la cumbre es 'Gobernabilidad democrática frente a la corrupción' y permitirá abordar las prácticas corruptas que se están dando en Venezuela.

“Si el presidente Nicolás Maduro estará presente, nos permitiremos cuestionar y resaltar las prácticas corruptas que ocurren en Venezuela bajo su régimen, tendremos que preguntarle por qué se persiguió [a la oposición] de manera ilegítima y por el llamado a las elecciones antes de tiempo. Eso sería algo que se tendría que debatir”, adelantó.